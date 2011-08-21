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Всемирный банк предупреждает об опасности нового финансового кризиса
Президент Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что рынки вошли в новую опасную зону и предупреждает об опасности нового финансового кризиса. Президент ВБ считает, что инвесторы потеряли уверенность в экономической политике некоторых ключевых стран. Как передает BBC, об этом Зеллик заявил на ежегодном обеде Азиатского общества в Сиднее.
По мнению Зеллика, события последних недель (и в Европе, и в США) "вкупе с некоторыми другими хрупкими элементами восстановления столкнули нас в новую опасную зону". "Я не просто так говорю это, а призываю регуляторов признать это и отнестись к этому со всей серьезностью", - передает Reuters слова президента ВБ. Зеллик отметил, что в текущей ситуации рынки должны чувствовать, что ведущие экономики не только борются с проблемой, но и делают конкретные движения в правильном направлении. "На мой взгляд, сейчас ситуация усугубляется, и очень скоро события из просто драматических станут травматическими для многих экономик Еврозоны", - предостерег он.
Что касается состояния экономики США, то, по мнению главы ВБ, инвесторы и рынки не боятся того, что крупнейшая экономика мира оказалась в тяжелой ситуации, но они привыкли, что Штаты "играют ключевую роль в выработке экономической стратегии и руководстве ею".
Президент ВБ также отметил, что сегодня развивающиеся страны являются источниками роста и возможностей. По его словам, примерно половина глобального роста приходится на развивающийся мир, и это очень быстрые перемены за сравнительно короткий промежуток времени в историческом масштабе.
Первые недели августа запомнятся рынкам паническим падением на фоне первого в истории снижения рейтинговым агентством Standard & Poors’s кредитного рейтинга США с максимального "ААА" до "АА+". Опасения инвесторов относительно восстановления экономики США усилились. На этом фоне также возникли слухи о возможном снижении рейтинга Франции и других европейских стран, притом что в еврозоне продолжает бушевать долговой кризис, пишет «Финам».
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