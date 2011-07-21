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РИК: капитал для Якутии

21 Июля 2011, 23:15 | Дальний Восток

Республиканская инвестиционная компания (РИК) создает новые возможности для развития экономики Якутии, формируя инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов. Речь идет о создании республиканского фонда прямых инвестиций и венчурного фонда.

Помимо прямого финансирования инфраструктурных объектов республики, при создании компании в 2006 году ставилась задача инвестировать часть средств в новые проекты, зарабатывая тем самым деньги для дальнейшего развития. Одним из самых крупных стал проект, который реализуется в партнерстве с Роснано и компанией ОНЕКСИМ. Созданная компания ОПТОГАН, в которой 33% акций принадлежит РИК, в ноябре прошлого года запустила в Санкт-Петербурге завод по производству светодиодов. По мнению генерального директора РИК Александра ФЕДОТОВА, это удачное вложение средств, поскольку проект с одной стороны вписан в программу инновационного развития страны, ориентирован на производство продукции с применением уникальных нанотехнологий, с другой – он хорошо проработан с коммерческой точки зрения, идеально работает на решение актуальных задач энергосбережения, и его продукция будет востребована рынком.

Еще одним большим коммерческим проектом за последние годы, по словам руководителя РИК, стала реализация «базальтовой темы». В Республике Саха (Якутия) построен и сдан в эксплуатацию завод по производству базальтовых материалов, отвечающих мировым стандартам.

– Это инновационный проект, поскольку утеплитель такого качества у нас еще не производился, – комментирует Александр Иванович. – А ведь, как говорится, сам бог велел заниматься этим производством в Якутии, поскольку у нас холоднее, чем где-либо, и рынок сбыта этого материала весьма широк. К тому же республика располагает ресурсной базой для такого производства, которая позволяет развивать эту тему и дальше. Сейчас совместно с Роснано, Российским банком развития работаем по привлечению инвестиций в организацию выпуска непрерывного базальтового волокна. Базальтовая нить – основа для производства широкого ассортимента материалов: арматуры, дорожной сетки и т.д. К тому же это экспорто-ориентированный продукт, и имеется перспективный рынок сбыта. К концу года запустим его в работу.

Александр Иванович убежден, что любой проект, чтобы стать коммерчески состоятельным, должен иметь и частную основу. Бизнес должен вкладывать собственный капитал, интеллект, труд и прочее, а государство, в свою очередь, обязано создавать условия. Примером такого проекта в республике стал так называемый кластер производителей мебели и смежных производств. На базе развалившегося крупного мебельного предприятия на средства РИК была создана общая площадка для производителей мебели, которая работает по законам кластера, – единая торговая площадка, рекламная поддержка, общие коммуникации. Вложенные средства возвращаются в РИК в виде арендной платы.

Уже в первый год работы показал свою высокую рентабельность проект по добыче и производству щебня, реализованный в Вилюйской группе районов республики. Материал востребован при строительстве дорожной инфраструктуры, в том числе железной дороги, что позволяет проекту последовательно расширяться. Этими примерами генеральный директор РИК подчеркнул, что главное условие участия инвесткомпании в проектах вовсе не многомиллионные объемы, а прежде всего – эффективность.

Используя наработанный опыт, компания выстраивает новую стратегию деятельности. «Мы должны заниматься привлечением инвестиций в отрасли экономики, реализуя планы президента и правительства республики, – рассказывает генеральный директор РИК. – Для этого нужно совершенствовать уже созданную для этого инфраструктуру. Финансовая компания, страховая, ипотечная – мы участвуем в капитале конгломерата рыночных компаний. Следующий шаг – создание фондов: венчурного и прямых инвестиций. Таким образом, в республике будет выстроена система, логически понятная для инвесторов и инициаторов бизнес-проектов. Основные направления – инновационное развитие, поддержка проектов в традиционных и новых отраслях экономики. И не только это. В своей деятельности мы не будем замыкаться на территории республики, особенно в развитии венчурного фонда. Может, республике будет интересно вложить деньги в проект, реализуемый в Силиконовой долине?! Главное, чтобы экономический эффект от этих вложений работал на результат – увеличение капитала Республиканской инвестиционной компании».

Автор: Лариса Ларина
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