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Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
Центробанк хочет обанкротить лишившийся ранее лицензии банк «Уссури»
Центробанк подал в Арбитражный суд Хабаровского края иск о признании банкротом банка «Уссури», лицензия которого была отозвана 25 мая. Иск подан 19 июня, к производству пока не принят. Банк «Уссури», зарегистрированный в Хабаровске, имеет вкладчиков и заемщиков в Приморском крае. Является участником системы страхования вкладов.
По данным Деловой газеты «Золотой рог», основными бенефициарами АО «Банк «Уссури» являются Денис и Наталья ФИЛИППОВЫ, владеющие соответственно 30,03% и 20,18% акций кредитной организации. Также в списке акционеров значится совладелец хабаровского ООО «Амурсталь» Семен ФРИДМАН, владеющий 8,94% акций банка «Уссури».
«Деятельность руководства кредитной организации привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», - пояснял ранее Центробанк.
Регулятор также выявил «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: 6 июня ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам рухнувшего банка. Общий объем выплат по банку «Уссури» составит около 4,3 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысяч вкладчиков.
Получить страховое возмещение вкладчики банка «Уссури» могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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