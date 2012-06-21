Альфа-Банк принял новую концепцию развития до 2015 года

Альфа-Банк стремится к тому, чтобы сложные финансовые решения стали простыми и понятными для бизнеса. Запуск обновленных услуг (пакетные продукты, Альфа-кэш, бивалютные и индексные депозиты) является очередным шагом банка навстречу клиенту.

Управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка во Владивостоке Сергей БЕНЕНОВ рассказал, каким образом бизнесмены регионов ДФО смогут получить качественный банковский сервис, укрепив свои позиции на дальневосточном (приморском) рынке.

– Сергей Викторович, новая концепция развития корпоративного бизнеса предполагает значительное расширение продуктового ряда. Каковы, на Ваш взгляд, продукты – тренды года ушедшего и нынешнего?

– В контексте строительных работ и подготовительных мероприятий к саммиту АТЭС во Владивостоке естественным трендом для Приморья стало оформление банковских гарантий. Альфа-Банк предложил гарантии как на участие в тендере, так и на дальнейшее выполнение услуг. Деловые люди хорошо понимают, что выводить из бизнеса несколько миллионов, а порой и десяток миллионов рублей, на период проведения тендера очень не выгодно. Банковская гарантия, которую предоставляет Альфа-Банк под 0,5-1 % от суммы возможного контракта по тендеру, становится эффективным решением проблемы.

– Альфа-Банк давно и по праву известен как самый технологичный банк как в сфере IT, так и в плане создания продуктов для бизнеса с самой сложной структурой. Какие успехи можете отметить в этой сфере?

– Альфа-Банк занимает уверенные позиции в части работы со сложными сделками. Так, операционный офис во Владивостоке был отмечен как одно из лучших региональных подразделений банка, осуществившее сложную сделку кредитования с компанией DNS. На повестке дня – рассмотрение подобных проектов с другими известными региональными брендами.

В рамках факторинговых услуг Альфа-Банк имеет преимущество, которое может предоставить не каждый фактор. Для крупных компаний федерального уровня, потенциальных заказчиков в нашем банке установлен индикативный лимит, который позволяет и контрагентам клиента активно пользоваться услугами факторинга. Сейчас в кредитном учреждении запущена программа по факторингу с государственными учреждениями, а значит, список ее потребителей значительно расширится. Индикативные лимиты могут быть интересны не только ретейловым сетям на Дальнем Востоке, но и организациям, подобным СУЭК, нефтяникам, предприятиям рыбной отрасли.

Бивалютные депозиты для бизнеса – также одно из интересных предложений банка в этом сезоне. В рамках данного продукта кроме основной гарантированной ставки клиент может получить дополнительный процент, который напрямую связан с курсом доллара или евро, в случае их роста. Альфа-Банк формирует специальные условия для индексных депозитов, связанных с изменениями цен на нефть, стоимости зерна на РТС и т. д. Мы готовы предложить депозит, дополнительный процент которого будет связан с любым продуктом, вплоть до цены на минтай.

– Сергей Викторович, как известно, дальневосточный бизнес славится своей мобильностью, широтой кругозора; масса бизнес-идей, которые возникают у местных предпринимателей, со временем находит свое воплощение. Разумеется, и потребности бизнеса растут. Как Альфа-Банк реагирует на вновь возникающие запросы предпринимательского сообщества и что готов сегодня предложить клиенту?

– С каждым годом клиенты становятся все более взыскательными, и теперь определяющую роль играют качество, мобильность, простота и надежность услуг. Именно поэтому мы стремимся сделать наши продукты максимально простыми, понятными и полезными для клиентов.

Сегодня Альфа-Банк открыт для кредитования и ведения расчетно-кассового обслуживания небольших предприятий, с годовой выручкой до 100 млн рублей. В банке создано специальное направление для работы с этим сегментом – блок «Массовый бизнес». Новая команда Альфа-Банка, занимающаяся развитием блока, предложила целый ряд финансовых новинок, которые уже пользуются популярностью среди наших клиентов. Например, кредиты на сумму до 3 млн руб., выдаваемые по скоринговой системе.

Сейчас в нашем активе семь различных пакетов услуг по РКО, два из которых были запущены на рынок в нынешнем году. Так, пакет «Импортер» интересен компаниям, которые часто совершают валютные операции. Подключение пакета предполагает более оперативное открытие паспорта сделки, пониженные тарифы на конверсионные операции и специальный курс для конвертации. Также интересны пакеты «Активный», «Торговый», «Электронный» и т. д. Выбор зависит от количества платежей и вида деятельности предприятия.

Удобной для клиентов банка оказалась авансовая система, которая позволяет экономить на обслуживании счета от 17% до 25%. Если предприятие оплатит комиссию за обслуживание счета единоразово за 5 или 9 месяцев, то фактически заплатит за полгода или за год.

Не секрет, что работа с небольшими предприятиями достаточно сложна. Предпринимателей много, их бизнес незначителен. Вместе с тем сотрудничество с этим сегментом оказывается обоюдовыгодным. Для банка – это безрисковый доход в рамках расчетно-кассового обслуживания. Для клиента – широкий набор пакетных продуктов на любой вкус. Уверен, что для представителей оптовой и розничной торговли, ресторанного бизнеса и многих других сегментов рынка наши продукты окажутся интересными и выгодными.

– Какие новинки Альфа-Банка пользуются наибольшей популярностью?

– Многие наши партнеры уже успели оценить опцию «Альфа-кэш». Услуга позволяет клиентам банка с помощью специальной пластиковой карты через банкомат снимать с расчетного счета наличные деньги (до 500 тыс. рублей) на неотложные нужды предприятия. Операцию может совершать уполномоченное лицо либо руководитель предприятия. Таким образом, у клиентов нет необходимости заранее заказывать деньги, стоять в очереди к операционисту и в кассу. Затем деньги также с помощью банкомата можно положить на расчетный счет. Технологии и опыт работы на рынке позволяют нам сделать все, что выгодно и удобно для клиента.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».