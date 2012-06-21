Удаленность Дальнего Востока сыграла на руку местным банкам

Региональные банки Дальневосточного региона крепко держатся на плаву. Многие из них еще до 1 января 2012 года имели собственный капитал гораздо больше минимального размера в 180 млн руб., установленного в качестве основного параметра существования банка как самостоятельной единицы, другие кредитные организации практически за 1 год (с 2010 по 2011 год) достигли искомой суммы. С прошлого по нынешний май коммерческие банки увеличили свой капитал в среднем на 20%, независимо от того, как далеко они отстояли от проходного рубежа.

Вперед – за капиталом

Камчатские и якутские регионалы банковского сектора сегодня работают на рынке с капиталом, превышающим минимальный в среднем в 3 раза, хабаровские – в 9 раз, их коллеги на Сахалине – в 2 раза, а в Приморье – в 9 раз.

Досье "ДК"

В январе 2012 года собственный капитал российских банков вырос на 34 млрд руб., или на 0, 7%. Темпы роста капитала в январе были несколько меньше среднемесячных темпов роста в 2011 году (0,9%). Однако во многом значительный прирост в 2011 году был обеспечен декабрем (на 4,5%), когда большая часть небольших банков для удовлетворения новым требованиям увеличила капитал (по данным «РИА-Аналитика»).

Банки-лидеры по-прежнему обладают благовещенской пропиской. На 1 января 2012 года Восточный экспресс банк имеет максимальный собственный капитал среди банков-дальневосточников, перекрывающий предписания ЦБ в 93 раза, т. е. более 16,8 млрд руб. Собственные средства Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в 40 раз превосходят указанные. Первые позиции по уровню достаточности занимают приморские кредитные организации – Дальневосточный банк (ДВБ) (в 18 раз), Примсоцбанк (в 16 раз), хабаровчане – Далькомбанк, и Номос-Региобанк – также продемонстрировали превышение собственного капитала в 16 раз, банк «Приморье» сформировал капитал больше положенного в 13 раз.

Все названные банки имеют крупных сторонних акционеров, как правило, федерального уровня. ДВБ является опорным банком НК «Роснефть» и ее дочерних обществ в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России, весной этого года единоличным акционером банка стал банк, входящий в группу «Роснефти», – Всероссийский банк развития регионов. В состав акционеров Примсоцбанка входит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 12,5% акций. Хабаровский НОМОС-РЕГИОБАНК входит в состав банковской группы «НОМОС-БАНК» (94% акций). Далькомбанк, являясь составной частью банковской группы «Московский банк реконструкции и развития» (основной акционер АФК «Система»), активно готовится к ребрендингу и осенью 2012 года выйдет на рынок с новым именем – МТС-Банк.

Банки-«малыши» также уверенно чувствуют себя в новых рыночных условиях, их пребывание на местных рынках сложно назвать случайностью. Практически все имеют более чем 20-летний опыт работы с клиентами и уступать свои позиции не намерены. Одновременно меньше всех по капиталу на Дальнем Востоке выросли именно малые банки. Так, сахалинский Охабанк, собственная «копилка» которого пополнилась за год сразу на 32%, под нормативы Банка России смог собрать сверх нормы чуть больше 1 млн руб. На 8 млн руб. увеличили акционеры собственный капитал Алданзолотобанка (Якутия), на 18 млн руб. – Примтеркобанка, на 24 млн руб. – КБ «Камчатка», на 26,5 млн руб. – Саммит банка, на 35,4 млн руб. – Далта Банка («Меркурий»).

Вместе с тем Анатолий АКСАКОВ, президент Ассоциации региональных банков России, высказывает мнение о том, что перспективы региональных банков гигантские. В России с ее огромными расстояниями их актуальность может быть на порядок больше, чем в США. И время докажет, что региональный банкинг не только имеет право на существование, но и попросту необходим отечественной экономике. В этой связи инициатива Ассоциации региональных банков России о внесении в Закон РФ «О банках и банковской деятельности» изменений, закрепляющих понятие «региональный банк», окажется к месту.

Смотрите, кто ушел

На банковской карте Дальнего Востока оказалось достаточно места для роста и конкуренции 26 региональным банкам. Естественный отбор 90-х годов XX века из более 150 кредитных структур на весь нынешний ДФО оставил в каждом из субъектов Федерации в среднем по 3 банка. Магаданская область, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область оказались и вовсе без собственных региональных кредитных организаций. С 1990 по 1992 год просуществовал Провкомбанк на Чукотке, в октябре 2000 года прекратил свою деятельность Биробиджанкредитпромбанк. В 2010 году был ликвидирован как самостоятельный последний банк в Магадане – Колыма Банк, который вошел в состав АТБ и выступает на местном рынке теперь под его брендом . Большая часть ликвидированных кредитных учреждений ушла с финансовой авансцены до 2000 года и не принимала участие в системе страхования вкладов по одной простой причине – на тот период АСВ просто не существовало.

Как замечает председатель Национального банка Республики Саха (Якутия) Сергей ЛЕВЧАКОВ, для республики характерными причинами ликвидации коммерческих банков в 90-х годах явилось отсутствие у торговых и снабженческих организаций, наиболее кредитоемких, собственных оборотных средств, изъятых по указу союзного правительства. Недостаток оборотных средств полностью покрывался централизованными кредитами Государственного банка. Кредиты под досрочный завоз товаров для жизнедеятельности республики выдавались на 18 месяцев. Процентная ставка за централизованные кредиты на начало 90-х годов составляла 1-2%, а к концу возросла до 200%, по просроченным кредитам – 400%. Началось банкротство предприятий и банков. В итоге из 30 действовавших коммерческих банков и 31 зарегистрированного через пять лет к 1 января 1995 года осталось 27 зарегистрированных и 18 действующих кредитных организаций. Региональные банки, ликвидированные в связи с банкротством, требования кредиторов первой очереди (вкладчиков кредитной организации) в полном объеме не удовлетворили. Только две кредитные организации – КБСР «Якутия» и АКБ «Сахабанк» в полном объеме рассчитались со своими вкладчиками. Отдельные требования вкладчиков АБ «Сахабилиибанк» и КБ «Инфробанк», участвовавших в социальной программе Правительства Республики Саха (Якутия), перешли на обслуживание в АКБ «Алмазэргиэнбанк» – в республиканскую кредитную организацию с участием государства более 70% уставного капитала банка.

Досье «ДК»

По состоянию на 1 апреля 2012 года объем кредитов, выданных малому бизнесу Дальнего Востока, составил 134 907 млрд рублей. Из них 44 537 млрд выдано региональными банками, а 90370 млрд руб. – филиалами организаций других регионов и отделениями банков без филиалов. Депозиты частных лиц в региональных банках ДФО составили более 218,3 млрд руб. (по данным www.cbr.ru).

По данным ГУ Банка России по Приморскому краю, за период с 1991 по 2005 гг. ликвидировано 22 региональных банка: у 14 – отозваны лицензии на осуществление банковских операций (в их числе и памятный многим Востокинвестбанк, который в 90-е годы вышел на общероссийский уровень, открыв 18 филиалов по России (финансовыми возможностями банка пользовались даже дивы отечественной эстрады: в 1994 году Востокинвестбанк откликнулся на просьбу Аллы ПУГАЧЕВОЙ выступить генеральным спонсором «Рождественских встреч»); 7 – были реорганизованы в форме присоединения к кредитным организациям, у которых в последующем также были отозваны лицензии. Среди них – банки районов Приморья коммерческий банк «АИР», Камень-Рыболовский коммерческий банк, Коммерческий банк «Михайловскагрокомбанк», Покровский коммерческий банк, Приморский коммерческий банк «Примагропромбанк», коммерческий акционерный банка «Спасск», Коммерческий банк «Черниговский», Коммерческий банк «Чугуевский». Главной потерей кризиса 1998 г. стал крупнейший в регионе Дальрыббанк, с вкладчиками которого рассчитывалась уже АСВ. Совсем недавно в 2011 году была отозвана лицензия у Востокбизнесбанка, нашедшего нечистоплотных собственников и какое-то время назад ассоциировавшегося с приходом на Дальний Восток АКБ «Город». Вместо ребрендинга банк получил банкротство, а в ходе конкурсного производства были, в том числе, установлены факты существенной недостоверности отчетных данных достаточностью капитала ниже 2%.

Заместитель начальника ГУ ЦБ по Амурской области Татьяна РАХИЛОВА среди причин ликвидации региональных кредитных организаций, которые перечисляют все без исключения коллеги из дальневосточных управлений Банка России по субъектам Федерации (несоблюдение банками требований законодательства, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и уплатить обязательные платежи, неоднократное применение мер в порядке надзора), выделяет особенно распространенную в последнее десятилетие реорганизацию путем слияния и присоединения к крупным банкам более мелких. Примерами могут служить Колыма-Банк и Камчатпромбанк, присоединившиеся к АТБ, Супербанк, который присоединился в ТрансКредитБанку в 2009 году.

Досье «ДК»

В России на 1 января 2012 года зарегестрировано 978 действующих кредитных организаций. Из них 481 зарегистрирована в регионах. Если вычесть крупнейшие сетевые банки и кредитные организации, обслуживающие корпоративных клиентов по всей стране, число региональных игроков составит 464. (По данным «РИА – Аналитика». Центр экономических исследований.)

Отступать не намерены

Одновременно количество банков Дальнего Востока, прошедших сложный этап, отнюдь не связано с плотностью населения того или иного края, области или республики. Таковой оказалась конъюнктура рынка. Хотя логично лидирует по количеству региональных банковских структур самый населенный и кредитоспособный регион – Приморье – 7 банковских организаций зарегистрировано в крае, в том числе ЗАО «Межбанковский расчетный центр» (МРЦ).

Алексей КОЛДИН, председатель правления Примтеркомбанка полагает, что удаленность ДФО сыграла на руку местным банкам. В то время как федеральные банки рассчитывали риски и разведывали обстановку по открытию на Дальнем Востоке своих филиалов, местные кредитные учреждения активно работали с клиентами. Это во многом помогло региональным банкам выстоять во времена кризиса 90-х годов. ООО «Примтеркомбанк» – один из них. Необходимо отметить, что в тот период у банка не было крупных клиентов, которые обанкротились в 90-е годы. Предприниматели, составлявшие основную часть клиентской базы банка, смогли с участием Примтеркомбанка пережить кризис, сохранить себя и банк. «Наш банк готов продолжать работу с малым и средним бизнесом, оформлять внешнеторговые сделки, развивать розничное направление. Ведется работа по введению новых пластиковых карт с более широким спектром услуг», – говорит Алексей Колдин.

Елена БАЛАШОВА, директор филиала АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО) во Владивостоке также замечает: «С момента основания мы стремились создать региональный банк, ориентированный на практическое применение опыта. Основная задача – стать «домашним» банком, который всегда умеет поддержать и понять специфику своего региона. Стратегическая цель – сохранение лидирующего положения Камчатпрофитбанка среди кредитных учреждений Камчатки. Сегодня банк в крае по размеру активов занимает первое место, а по размеру капитала – второе».

В свою очередь, заместитель председателя правления ОАО «Роял Кредит Банк» Елена ИШМУРАТОВА считает, что ситуация в секторе региональных банков на Дальнем Востоке отражает недостатки российского банковского сектора: низкая капитализация, дефицит ресурсной базы, высокая стоимость и краткосрочный характер кредитования. Впрочем, длинных денег нет ни у кого, за исключением госбанков, и в ближайшее время они не появятся. «Наша целевая группа – средние компании, нуждающиеся в качественном банковском обслуживании, на которые федеральные банки не желают распыляться. По опыту знаем, что предприниматель скорее доверит свои деньги знакомому банкиру, чем будет пытаться достучаться до руководства федерального банка, нам проще приспосабливаться к изменившимся условиям, быстрее реагировать на динамику рынка», – уверена топ-менеджер банка.

По мнению управляющего Операционными офисами «АТБ» (ОАО) во Владивостоке – вице-президента банка Анны ТАЛЫЗИНОЙ, банки Дальнего Востока являются сильными игроками, которые сумели выстроить широкую сеть отделений, а для физических лиц шаговая доступность от дома или работы – немаловажный фактор. Кроме того, у них шире продуктовая линейка. «Оставаться привлекательным для клиентов не просто, – добавляет Анна Талызина, – нужно подстроиться под новые условия и оперативно скорректировать свои тарифы для бизнеса. Для нас такое решение – дело нескольких дней. То же и по принятию индивидуальных решений для частного клиента – очень гибкая система позволяет найти оптимальный сервис «только для Вас» буквально в течение дня».

Время покажет, какие из банков были наиболее успешными, а какие нет. Мировая практика доказала живучесть небольших по объему собственного капитала коммерческих банков. Например, в США насчитывается около 5,5 тыс. небольших коммерческих банков при населении свыше 313 млн чел., а в Германии – свыше 1 000 с учетом того, что население этой страны составляет около 82 млн человек. В России – 1300 коммерческих банков на 143 млн человек.

Не будем загадывать, но уже через пять лет Минфин обещает и вовсе поднять планку минимального капитала для банков до 1 млрд руб. Эксперты полагают, что некоторые игроки регионального банковского рынка могут перепрофилировать свое дело, например, стать кредитными кооперативами либо уйти в инвестиционную деятельность, которая не нуждается в контроле Центрального банка и не требует лицензии.

С другой стороны, тенденция слияний и поглощений может вполне сгладить эффект ухода кредитных структур с региональной арены. Вполне возможно, что собственники также серьезно отнесутся к своим детищам и добавят несколько сотен миллионов принадлежащим им банкам, а значит, регионалам жить!

Яна Мальцева, "Дальневосточный капитал".