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Бухгалтерам пора осваивать МСФО
21 Июня 2011, 13:35 | Дальний Восток
Министр финансов Алексей КУДРИН заявил, что уже этой осенью Минфин совместно с ЦБ и ФСФР утвердит обязательные стандарты предоставления информации для консолидированных групп.
Планируется, что первыми по новым правилам отчитаются банки, страховые организации и все публичные российские компании. В такой ситуации многим крупным российским структурам придется обратиться за помощью к сторонним компаниям, специализирующимся на трансформации и ведении отчетности по МСФО.
Другой выход из ситуации – обучить уже имеющихся специалистов отчитываться по международным стандартам самостоятельно, сообщает hrm.ru.
Автор: Human Resource Management
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