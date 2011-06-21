Бухгалтерам пора осваивать МСФО

Министр финансов Алексей КУДРИН заявил, что уже этой осенью Минфин совместно с ЦБ и ФСФР утвердит обязательные стандарты предоставления информации для консолидированных групп.

Планируется, что первыми по новым правилам отчитаются банки, страховые организации и все публичные российские компании. В такой ситуации многим крупным российским структурам придется обратиться за помощью к сторонним компаниям, специализирующимся на трансформации и ведении отчетности по МСФО.

Другой выход из ситуации – обучить уже имеющихся специалистов отчитываться по международным стандартам самостоятельно, сообщает hrm.ru.