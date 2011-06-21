В ожидании «идеального шторма»

«Идеальный шторм» - это ситуация, когда неблагоприятное стечение обстоятельств приводит к катастрофическим последствиям. Профессор Нью-йоркского университета и один из главных прогнозистов-пессимистов Нуриэль РУБИНИ считает, что через 2 года как раз такая ситуация может сложиться в глобальной экономике. По мнению известного экономиста, предсказавшего мировой финансовый кризис 2008 года, вероятность подобного развития событий составляет 30%.

Нуриэль Рубини отмечает, что сложиться в «идеальный шторм» могут финансовые проблемы в США, замедление темпов роста экономики в Китае, долговой кризис в Европе и стагнация в Японии. Полную силу «идеального шторма» мировая экономика ощутит уже через два года, заявил экономист, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Впрочем, профессор Рубини рассматривает и еще два варианта развития событий: «вялый, но приемлемый» глобальный рост или «оптимистичный» сценарий, в котором подъем становится более уверенным.

«Уже сейчас налицо признаки слабости, - приводит Bloomberg слова эксперта. - Все продолжают идти по пути увеличения государственного и частного долга. Груз становится все более тяжелым, и все эти проблемы дадут о себе знать самое позднее к 2013 году».

Повышенный уровень безработицы в США, рост цен на нефть и продукты питания, повышение процентных ставок в Азии и проблемы, вызванные землетрясением в Японии, грозят общей слабостью мировой экономики.

Только с начала мая рынки акций во всем мире потеряли более $3,3 трлн, и Нуриэль Рубини отмечает, что в середине следующего года вероятность «идеального шторма» в 2013 году начнет всерьез волновать финансовые рынки. В текущем месяце индекс MSCI World Index упал на 4,9% на опасениях, что последние статданные свидетельствуют о том, что глобальная экономика сбавляет обороты.

По мнению Нуриэля Рубини, рост мировой экономики может замедлиться во второй половине 2011 года на фоне «продолжающегося процесса избавления от заемного капитала», сворачивания стимулирующих программ и ослабления доверия потребителей и бизнеса к экономике. Эксперт также отметил, что рост опасений относительно темпов роста мировой экономики может спровоцировать повышенный интерес к доллару в качестве актива «тихой гавани».

Кроме того, Нуриэль Рубини предупредил США о возможном «восстании на рынке облигаций», имея в виду, что доверие инвесторов к американской экономике хотя и огромно, все же не безгранично.

«В этом году дефицит нашего бюджета превышает $1 трлн, то же самое будет в следующем году и, возможно, в 2013, - заявил экономист. - Существует риск, что в какой-то момент рынки, как это случилось в Европе, очнутся, и начнется процесс повышения ставок, что сделает восстановление экономики невозможным».

В Европе же чиновникам необходимо провести реструктуризацию долга Греции, Ирландии и Португалии, а слишком долгое ожидание может сделать этот процесс «более хаотичным», считает Нуриэль Рубини.

По словам эксперта, серьезную проблему для мировой экономики может представлять резкое замедление темпов роста китайской экономики, которое практически неизбежно после 2013 года. Он полагает, что перед страной в ближайшем будущем встанут две основные проблемы: огромный объем «плохих кредитов» и наличие значительных простаивающих мощностей, которые появились в результате чрезмерных инвестиций в основной капитал.

Основной целью китайских властей на ближайшие годы, по мнению Нуриэля Рубини, должно стать «сокращение инвестиций в основной капитал и рост потребления. Иначе спад в экономике после 2013 года неизбежен».

Нуриэль Рубини является одним из аналитиков, которые предсказывали глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Правда, некоторые из его прогнозов так и не сбылись. Например, 4 июля 2010 года он предсказывал «неприятные сюрпризы для рынка в ближайшие месяцы» и ослабление темпов экономического роста. Между тем индекс MSCI World вырос на 23% во второй половине прошлого года, а рост ВВП США ускорился до 2,6% в третьем квартале и 3,1% в четвертом квартале после подъема на 1,7% в апреле-июне 2010 года, пишет "Финмаркет".