Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь

О чем говорит годовая статистика и как менялись "контуры" банковского рынка ДФО в 2016 году - в обзорном материале "Дальневосточного капитала".

Итоги работы банковского сектора Дальнего Востока отражают общее состояние экономики региона и потребительского спроса населения. Новые механизмы хозяйствования, льготные режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток пока не оказали существенного влияния на ситуацию. Хотя в целом ряде направлений государственные меры поддержки уже дошли до бизнеса, сделав доступными финансовые ресурсы.

Банки продолжили оптимизацию

Отметим сразу, в год, когда что ни месяц рынок потрясали известия об отзыве лицензий, в том числе у крупных банков, Дальний Восток обошелся без потерь. И это главное. Однако, продолжив политику оптимизации, банки значительно сократили количество операционных офисов и других подразделений. И только один банк «Российский капитал» открыл филиалы в Приморском и Хабаровском краях.

Оптимизации подверглись 17% различных структур, в первую очередь филиалы банков, имеющих не дальневосточную прописку. В Приморье закрыто четыре филиала кредитных организаций, в Хабаровском крае и Якутии прекратили работу 3 «чужих» банка.

Очевидной тенденцией для всех банков стало сокращение дополнительных офисов (в среднем на 10-13%, а в Амурской области - на максимальные 35%) и кредитно-кассовых офисов. Их часто переориентируют в широкопрофильные операционные внутренние структурные подразделения (ВСП) кредитных учреждений, с возможностью предоставления услуг физическим лицам и практически всего спектра услуг предприятиям. По данным Дальневосточного ГУ Центрального банка Российской Федерации на 1 января 2017 года, лидерами по открытию такого вида подразделений банков являются АТБ, банк «Восточный», ВТБ24 и РГС - Росгосстрах Банк.

По мнению экспертов, с точки зрения представленности игроков на рынке банковских услуг Дальний Восток является, пожалуй, наименее развитым. Большая доля в ДФО на сегодняшний день принадлежит банкам с государственным участием. Например, по портфелю кредитов наличными на долю Сбербанка, ВТБ24 и Россельхозбанка приходится 67% рынка кредитования Дальнего Востока. Их преимущества - высокая узнаваемость, доверие населения, большое число зарплатных клиентов.

За последний год зримо укрепили свои позиции «не дальневосточные» Бинбанк и банк «Открытие», успешно интегрировавшие в своей структуре местные кредитные организации. Тема слияний была хитом последних лет. Так, за последнее время Бинбанк взял под свое крыло 10 банков. В ДФО розничная сеть кредитной организаций строится на базе банков группы «Рост», «Кедр», и МДМ Банка, с последним Бинбанк завершил слияние в декабре 2016 года. Банк «Открытие», входящий в десятку системообразующих банков страны, прошел успешную адаптацию на Дальнем Востоке во многом благодаря тому, что несколько лет назад в его бизнес-орбиту вошел один из сильных представителей банковского сообщества - Номос-Региобанк. В прошлом году банк «Открытие» завершил сложные интеграционные процедуры с Ханты-Мансийским банком «Открытие», Номос-Банком, банком «Петрокоммерц», объединив в общей сложности 10 финансовых учреждений различного масштаба.

Одно из знаковых слияний - все подразделения Банка Москвы (на Дальнем Востоке существовало 3 филиала - в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске) стали офисами ВТБ. На 2018 год запланировано слияние в единую банковскую структуру ВТБ и ВТБ24.

Активы слабо росли

Региональные банки ДФО стараются сохранить свою устойчивость, наращивая капитал. Активы банков в рублях увеличились за год на 3,5%, в валюте - на 4,5%, при этом пассивы в рублях, напротив, снизились на 4,5%, уменьшение валютных пассивов зафиксировано на уровне 49%. Значительный рост активов в рублях наблюдался в якутских банках - около 21%, приморские и сахалинские, хабаровские коллеги по рынку продемонстрировали 10%-е увеличение данных показателей.

Так, объем совокупных активов/пассивов приморских банков увеличился почти на 10%, до 255 млрд рублей. На 30,2% вырос общий объем привлеченных средств - до 195,7 млрд рублей. Это произошло в основном за счет роста средств юридических лиц на 69% (33,5 млрд рублей) и вкладов физических лиц на 14,9% (14,2 млрд рублей). При этом объем средств в расчетах уменьшился. Наиболее значимыми в структуре пассивов банковского Приморья остаются сбережения физических лиц - 43% - и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, - 32,2% (по данным Дальневосточного ГУ ЦБ РФ на 1 января 2017 года).

Планомерно увеличивали собственный капитал и активы Дальневосточный банк и Примсоцбанк, несколько потерял в весе активов банк «Приморье». При этом банки Приморского края достигли прибыли в 2,6 млрд рублей, также в два раза увеличив показатели прошлого года.

Банки Амурской области снизили объем активов в отечественной валюте всего на 0,5%, тогда как их валютные активы стали меньше более чем в 3 раза по сравнению с показателями прошлого года, валютные пассивы сжались на 12% (по данным www.cbr.ru).

Самые «миниатюрные» банки ДФО показали наибольший рост активов - до 20% - и собственного капитала - до 67%.

Финансовые показатели региональных коммерческих банков главным образом демонстрируют рост прибыли. Однако общую картину, как и в прошлом году, омрачает ситуация с банками Амурской области. Если общий объем убытков кредитных организаций Дальнего Востока составил около 5,5 млрд руб., то наибольший минус в размере 4,6 млрд руб. получили банки Амурской области. При этом их коллеги в Камчатском крае недосчитались 733,74 млн руб. (в два раза больше, чем годом ранее), и 111,3 млн руб. убытков получили банки в Республике Якутия (2015 год якутские банки сработали безубыточно). На 100% без убытков осуществили свою работу банки Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области (по данным www.cbr.ru).

Например, приморские банки и филиалы инорегиональных кредитных организаций, действующие на территории края, в 2016 году увеличили свою прибыль до 10,3 млрд рублей. Этот показатель оказался в 2,6 раза больше прибыли, полученной за 2015 год (по данным Дальневосточного ГУ Центрального банка Российской Федерации на 1 января 2017 года).

В поисках партнеров

Тенденция на снижение активов (в среднем на 17%) у крупнейших банков Дальнего Востока, и банка «Восточный» и АТБ, пребывающих на 45 и 60 местах по размеру собственного капитала соответственно, продолжается (по данным «Интерфакс-100»). Осенью 2016 года акционеры банка «Восточный» и собственники Юниаструм Банка (Москва) одобрили объединение двух кредитных организаций, в январе нынешнего года слияние завершилось. В результате активы объединенного банка увеличились на 40%, клиентская база - до 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСП теперь составляет 60 млрд рублей. Уже в 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) в прошлом году провел ребрендинг и сделал ставку на работу с региональным бизнесом. По словам председателя правления АТБ Андрея НОВИКОВА, сменившего ушедшего в марте прошлого года со своего поста Андрея Вдовина, (с марта этого года Новиков является президентом банка) в соответствии со стратегией, разработанной на 2018-2020 годы, банк планирует сохранить соотношение 50 на 50 корпоративного и розничного бизнеса. В данном контексте с середины 2016 года АТБ работал над совместным проектом с Корпорацией развития Сахалинской области, которая была готова инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса на острове. Предполагалось, что Корпорация внесет 3 млрд рублей в уставный капитал АТБ, тот, в свою очередь, откроет кредитную программу для малого и среднего бизнеса региона под минимальную процентную ставку. Объем кредитной программы был согласован на уровне 8 млрд рублей. Одно время на сайте АТБ даже появилось сообщение о переносе регистрации банка на Сахалин.

Однако этим планам не суждено было осуществиться. В АТБ подчеркивают, что они амурский банк, а в Корпорации развития Сахалинской области эту тему не комментируют. Не исключено, что сделка могла расстроиться из-за ситуации со стопроцентной дочкой АТБ - М2М Прайвет Банком, у которого в декабре прошлого года ЦБ РФ отозвал лицензию.

Новаторский способ увеличения капитала банка в прошлом году успешно опробовал республиканский Алмазэргиэнбанк (Якутск), подписавший в ходе ВЭФ-2016 во Владивостоке меморандум о сотрудничестве в рамках инвестиционной площадки «Восход», созданной для привлечения инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Уже в декабре 2016 года банк разместил облигационный заем объемом 500 млн рублей. «Представляемый выпуск облигаций - важный дебют банка, открывающий его публичную историю на фондовом рынке РФ, и наш вклад в развитие финансового рынка Дальнего Востока», - замечает председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Людмила НИКОЛАЕВА.

Кредит с поддержкой

В 2016 году в регионе продолжилось восстановление кредитного рынка. Кредитование бизнеса оказалось в плюсе, оставаясь основой развития территорий. На 1 января 2017 года общий объем кредитования предпринимательского сообщества в рублях по отраслям составил 688,181 млрд рублей (+19%), лишь 6% недобрав к результатам 2014 года. Так, якутские отрасли экономики получили в 2,5 раза большие объемы кредитования, чем годом ранее. Хабаровский бизнес освоил кредиты на сумму 152,957 млрд рублей (+13%). Вместе с тем в прошлом году значительный спад корпоративного кредитования зафиксирован в Приморье, его объем достиг лишь 194,959 млрд рублей (-24% к 2015 году). Падение объемов кредитования также произошло в Чукотском автономном округе (-6%) (по данным www.cbr.ru).

Прошлый год был отмечен особым вниманием федерального центра к вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо программы, которую, с участием целого ряда банков, предложила Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, в благое дело - удешевление финансовых ресурсов для МСП - включился Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Первым предложенную Фондом программу опробовал Дальневосточный Сбербанк. Буквально за три последних месяца 2016 года Сбербанк профинансировал на Дальнем Востоке 46 проектов малого и среднего бизнеса с общим объемом 1,5 млрд рублей по ставке, которая благодаря участию фонда снижена в полтора раза. Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей ЧЕКУНКОВ рассказывает, что организация заключила соглашения о партнерстве с семью банками, и в нынешнем, 2017 году фонд ожидает от банков-партнеров их предложения по ставке, самую низкую готов зафиксировать на уровне ниже 11% годовых.

Приступил к поддержке бизнеса дальневосточных регионов и Фонд развития промышленности (ФРП), им заключены соглашения с пятью территориями: Республикой Саха (Якутия), Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, а также Еврейской автономной областью. Займ от ФРП на 280 млн рублей уже получило ОАО «СиГМА» (Петропавловск-Камчатский), которое внедряет новейшую отечественную технологию переработки руд сложных месторождений с неравномерным распределением золота (вся стоимость проекта - 9,1 млрд руб.). Еще 2 млн рублей льготного финансирования получило ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск).

Банковский ретейл

Работа с «розницей» в банковском секторе на Дальнем Востоке также оказалась более успешной, чем в предыдущем году. Тем более что кредитные учреждения сделали ставку на развитие данной сферы услуг.

Рынок кредитования частных лиц в Дальневосточном регионе показал возросшие возможности, +25% к показателям 2015 г. Банки выдали 352,713 млрд рублей. Рекордным оказался рост кредитования розничных клиентов в Якутии (+32% по сравнению с итогами 2015 года - по данным www.cbr.ru).

Банки активно предлагали кредитные и дебетовые пластиковые карты с возможностью cashback и накоплением миль, они стали буквально трендом 2016 года. ОТП Банк разработал для своих клиентов «Простую карту», Бинбанк - «Карту развлечений» и «Автокарту». Банк «Восточный» выпустил на рынок «Дебетовую карту №1», «Карту путешественника», «Карту дальневосточника» и т. д. Скорый массовый приход в Дальневосточный регион карты «Мир», к платежной системе которой присоединилось 90% банков в ДФО (в том числе практически все региональные банки), откроет перед бюджетниками, участвующими в зарплатных проектах, студентами, военными и пенсионерами, продукт с подобными возможностями.

Испытывает подъем ипотечное кредитование. Объем предоставленных местными и федеральными банками в 2016 году ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке достиг почти 72 млрд рублей. Лидером ипотеки оказалась Якутия, на территории республики было выдано 8612 кредитов на сумму более 19 млрд рублей. Самую низкую ставку кредита - 12,6% годовых - смогли получить заемщики Амурской области. Несмотря на активное продвижение ипотеки с господдержкой, по оценкам некоторых экспертов, успехи от ее внедрения в прошлые годы нивелирует возрастающая стоимость недвижимости, особенно в таких дорогих регионах, как Приморье, где на сумму в 3 млн рублей по данной программе можно купить квартиру разве что «в конце географии» края. Стоимость нового жилья будет возрастать за счет уменьшения качественных предложений и роста стоимости стройматериалов.

Можно отметить, что розничные банки планируют активно осваивать корпоративный сегмент. Об этом заявляют в филиале «Дальневосточный» ОТП Банка. Подобные планы и у банка «Восточный», присоединение Юниаструм Банка, специализировавшегося на работе с МСП, стало отличной стартовой площадкой для развития продуктов данного сегмента рынка.

В целом эксперты полагают, что ускоренное развитие Дальнего Востока - это крупнейший национальный проект России. Уже в 2016 году был принят ряд нормативно-правовых актов, которые благоприятно отразятся на всех сферах деятельности региона, в том числе и на банковском рынке.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.