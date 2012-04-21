В ближайшее время может быть принят закон о потребительском кредитовании

21 апреля, ZRPRESS. Уже в мае в Госдуму будет внесена очередная версия законопроекта о потребительском кредитовании.

Напомним, выступая на расширенной коллегии Минфина, премьер-министр Владимир Путин напомнил министерству о том, что этот закон нужно внести в правительство как можно скорее. Премьер особо подчеркнул, что документ должен предусматривать безусловное право гражданина знать полную, реальную стоимость кредита.

Отметим, что работа над проектом этого закона ведется уже много лет. Несколько раз проект вносили в правительство, но раз за разом его отклоняли. Новые поправки, предложенные Минфином, наложат запрет на возможность менять условия кредитных договоров банком в одностороннем порядке, обяжут кредитора указывать полную сумму кредита на первой странице договора займа в специальной рамочке, занимающей 15% листа.

Не исключено, что закон затронет и МФО. «Логично, чтобы закон распространялся на все выданные кредиты как банками, так и МФО, однако этот вопрос требует дополнительной проработки», - отметил замминистра финансов Алексей Саватюгин. Ожидается, что депутаты примут закон уже в текущую сессию, пишет газета «Известия».

«Золотой Рог».