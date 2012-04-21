Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ближайшее время может быть принят закон о потребительском кредитовании
21 апреля, ZRPRESS. Уже в мае в Госдуму будет внесена очередная версия законопроекта о потребительском кредитовании.
Напомним, выступая на расширенной коллегии Минфина, премьер-министр Владимир Путин напомнил министерству о том, что этот закон нужно внести в правительство как можно скорее. Премьер особо подчеркнул, что документ должен предусматривать безусловное право гражданина знать полную, реальную стоимость кредита.
Отметим, что работа над проектом этого закона ведется уже много лет. Несколько раз проект вносили в правительство, но раз за разом его отклоняли. Новые поправки, предложенные Минфином, наложат запрет на возможность менять условия кредитных договоров банком в одностороннем порядке, обяжут кредитора указывать полную сумму кредита на первой странице договора займа в специальной рамочке, занимающей 15% листа.
Не исключено, что закон затронет и МФО. «Логично, чтобы закон распространялся на все выданные кредиты как банками, так и МФО, однако этот вопрос требует дополнительной проработки», - отметил замминистра финансов Алексей Саватюгин. Ожидается, что депутаты примут закон уже в текущую сессию, пишет газета «Известия».
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха