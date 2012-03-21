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Приватизация акций Сбербанка может быть отложена до следующего года
21 марта, ZRPRESS. На минувшей неделе появилась информация о предстоящей в ближайшее время приватизации акций Сбербанка. Речь шла о продаже госпакета в 7,6% акций Сбербанка в апреле 2012 года.
Напомним, разместить бумаги планировалось еще в прошлом году: предполагалось, что сделка будет закрыта в сентябре 2011 года. Однако свои коррективы в приватизационные планы внесла ситуация на мировых финансовых рынках.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф опроверг информацию об апрельской приватизации. По его словам, размещение состоится позже. При этом точной даты Греф не назвал. «Здесь мы ориентируемся на рыночную ситуацию. Вполне может быть, что размещение будет в первой половине 2012 года. Не менее вероятно, что это может быть и вторая половина года, и даже следующий год», - заявил он в интервью «Российской газете», отметив, что сейчас пока ситуация на рынке неблагоприятна для размещения.
По мнению Германа Грефа, важна не только цена акций, по которой они торгуются на рынке, но и ряд других факторов – например, спрос на ценные бумаги и ликвидность рынка.
"Золотой Рог".
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