Сбербанк направит на выплату дивидендов 15,3% прибыли

21 марта, ZRPRESS. На прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета Сбербанка России, который определил дату проведения годового общего собрания акционеров – 1 июня 2012 года.

Набсовет также рассмотрел вопрос распределения прошлогодней прибыли. на выплату дивидендов рекомендовано направить 15,3% от годовой чистой прибыли кредитной организации по РСБУ против 12,1% за 2010 год.

В этой связи рекомендовано выплатить акционерам дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,08 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям – 2,59 рублей на одну акцию. Для сравнения – в прошлом году дивиденды составили 0,92 рубля и 1,15 рублей соответственно. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 2,05%, по привилегированным акциям – 3,36%, уточнили в управлении общественных связей банка.

Кроме того, на заседании были утверждены списки кандидатов в наблюдательный совет и в ревизионную комиссию банка.

"Золотой Рог".