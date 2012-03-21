Герман Греф спрогнозировал снижение ставок по депозитам и кредитам

21 марта, ZRPRESS. Герман Греф, глава Сбербанка России, высказал мнение, что ставки по продуктам российских банков сейчас находятся на своем пике. По его мнению, во втором полугодии 2012 года начнется тенденция по снижению ставок по вкладам.

Вместе с тем снижение доходности депозитов повлечет за собой снижение ставок по кредитам, уверен Греф.

Глава Сбербанка также уточнил, что недавно руководство Сбербанка обсуждало вопрос о возможности повышения ставок по ипотеке. Отметим, что ставки по жилищным кредитам не повышались уже более года.

«Мы могли бы, подняв ставку, заработать дополнительный доход. Но мы пришли к выводу, что не можем поднимать ставку по ипотеке в силу того, что мы являемся маркетмейкерами. Повышение нами ставок может существенно повлиять на рынок, что снизит доступность кредитов и отрицательно повлияет на рынок девелопмента», - считает Герман Греф.

"Золотой Рог".