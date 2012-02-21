Московский банк реконструкции и развития (МБРР) переименовывается в МТС-банк, следует из информации, размещенной на сайте Банка России.

В декабре 2011 года глава правления МБРР Андрей ШЛЯХОВОЙ (бывший предправления Далькомбанка, ныне Номос-Региобанк) говорил, что в 2012 году банковская группа МБРР будет называться МТС-банк. «Программа МБРР по развитию банковского бизнеса предполагает реализацию крупного проекта с компанией МТС. Банковские продукты появятся в следующем году в сети МТС, что сделает услуги банка более доступными и удобными для населения», - отмечал Шляховой. МБРР принадлежит АФК «Система», которая также владеет контрольным пакетом оператора мобильной связи МТС.

«Золотой Рог».