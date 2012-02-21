Банк УРАЛСИБ в 2011 г. увеличил кредитный портфель

Банк УРАЛСИБ в 2011 году увеличил объем кредитного портфеля на 16,8% - до 258,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Объем кредитов корпоративным клиентам возрос до 179,4 млрд рублей (на 17,2%), кредиты розничным клиентам выросли до 79,0 млрд рублей (на 16,0%). Наращивание кредитования происходило на фоне существенного сокращения объема операций на рынке МБК (на 38,4%). Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле снизилась до 7,5% с 9,7% годом ранее.

«Золотой Рог».