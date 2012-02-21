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Кредитование на Дальнем Востоке бьет рекорды
Объем выдач ипотеки по государственным стандартам вырос более чем в два раза. Таковы результаты работы в 2011 году ОАО «Дальневосточный ипотечный центр», региональной ипотечной организации, аккредитованной федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО «АИЖК»).
Специалисты компании отмечают, что значительный рост объемов объясняется несколькими причинами. Самыми значимыми являются снижение процентной ставки, упрощение процесса оформления и, как следствие, повышение доступности ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Как сообщил генеральный директор ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» Вячеслав ГОРОБЕЦ, значительное влияние на развитие ипотечного рынка оказывает также появление региональных жилищных программ. «Например, заемщик может предоставить государственный жилищный сертификат или воспользоваться жилищной субсидией для получения или погашения ипотеки. В некоторых регионах эти программы активно действуют, и жители стараются использовать эту возможность. Также весной мы запустили ипотечную программу, в рамках которой материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос. Количество сделок с участием материнского капитала значительно увеличилось», - пояснил Вячеслав Горобец.
По прогнозам аналитиков Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, ипотечный рынок страны в 2012 году достигнет рекордной цифры – одного триллиона рублей. При развитии экономики по варианту, близкому к базовому сценарию Минэкономразвития в России, может быть выдано до 680 тысяч ипотечных кредитов.
В этих условиях «Дальневосточный ипотечный центр» наметил 50%-ный прирост в объеме выдач. Также компания планирует активную работу с социальными жилищными программами и дальнейшее расширение региональной сети.
Досье "ЗР"
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано в 1997 г. по решению Правительства РФ. «Дальневосточный ипотечный центр» аккредитован в статусе сервисного агента АИЖК в 2004 г.
«Золотой Рог».
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