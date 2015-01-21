Сбербанк переходит на английский

Программа «Спасибо от Сбербанка» объявляет о специальной акции ко Дню студента, победитель которой получит сертификат на годовой курс английского языка от EF English First.

Акция проходит по 31 января 2015 года. Чтобы принять в ней участие, достаточно пройти регистрацию и совершить покупки у партнеров акции на общую сумму от 1000 рублей. Повышенные бонусы в акции начисляют следующие партнеры: «ЛитРес», Burger King, KARI, Pegas Touristik, OZON.RU, «Евросеть», Baon и «Ол!Гуд».

«Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России, которая действует с ноября 2011 года. Аудитория программы превышает 14 млн человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 500 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.

Акция станет не единственным подарком для молодых людей ко Дню студента. Представители Дальневосточного Сбербанка примут участие в праздничных мероприятиях и удивят креативными сюрпризами студентов города Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Магадана.

ZRPRESS.RU, Владивосток.