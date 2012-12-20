Дальневосточный Сбербанк объявил "амнистию" для заемщиков

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» запустил сразу три акции для клиентов – физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам.

По условиям акции «Спасательный круг» банк готов предоставить отсрочку в погашении основного долга и/или начисляемых процентов по кредиту на период до 6 месяцев. Также возможно увеличение общего срока кредитования на период не более 36 месяцев и изменение даты платежа. Условия участия в акции - отсутствие просроченной задолженности в течении первых 3-х месяцев со дня выдачи кредита, отсутствие действующей реструктуризации по кредитному договору и наличие погашений просроченной задолженности за последние 3 месяца, общая сумма которых составляет не менее 50 % от размера ежемесячного платежа.

В случае наличия у заемщика решения суда о взыскании с него задолженности, не предусматривающее взыскания заложенного имущества, существует возможность принять участия в акции «Второй шанс».

По условиям акции производится рассрочка суммы задолженности по исполнительному листу на срок до года с его отзывом из службы судебных приставов.

Акция «Рука помощи» позволяет отменить неустойку в полном объеме, при условии единоразовой оплаты пропущенных ежемесячных взносов. Участники акции получают восстановление в графике платежей. Для участия в акции необходимо отсутствие просроченной задолженности в течении первых 3-х месяцев со дня выдачи кредита. Отдельные условия для залоговых кредитов - залог должен быть застрахован, и по целевым - необходимо подтверждения целевого использования.

«Мы всегда идем навстречу клиенту, - отметила Ирина Дмитриева, директор Управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Главное – не скрываться от банка, а обратиться к нам сразу же при возникновении проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при добросовестном исполнении которой кредитная история клиента останется положительной. Приглашаем всех клиентов, имеющих на настоящий момент просроченную задолженность, принять участие в акции и войти в Новый год без старых долгов!».

Акции продлятся до 7 марта 2013 года. Телефон горячей линии: 8-800-500-11-15.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.