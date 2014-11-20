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Сбербанк повышает процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц

20 Ноября 2014, 12:17 | Дальний Восток

Сбербанк России сообщает о повышении с 17 ноября 2014 года процентных ставок по сберегательным сертификатам в рублях РФ для физических лиц.

По сберегательным сертификатам процентные ставки повышаются до 2,70 п.п. С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте банка в разделе "Вклады".

«Сберегательные сертификаты Сбербанка являются отличным средством сбережения и пользуются популярностью у населения, – отметила Наталья Алымова, директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка. – Повышение процентных ставок делает этот финансовый инструмент еще более привлекательным».

«Дальневосточники давно оценили преимущества этого инструмента приумножения денежных средств, который обеспечивает высокую и гарантированную доходность, – рассказал Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – На данный момент сберегательные сертификаты имеют 26 тысяч наших клиентов, а общая сумма сберегаемых на них средств достигла 14,5 млрд. рублей».

Сберегательный сертификат — это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат.

Сберегательные сертификаты Сбербанка занимают примерно 95% рынка сберегательных сертификатов на предъявителя. Портфель сертификатов Сбербанка вырос с начала 2014 года на 5% и достиг 362 млрд рублей. Число сберегательных сертификатов, находящихся у клиентов Сбербанка, превышает 1 млн.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: вклад  сбербанк  ценная бумага  сберегательный сертификат 



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