Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк повышает процентные ставки по сберегательным сертификатам в рублях для физических лиц
Сбербанк России сообщает о повышении с 17 ноября 2014 года процентных ставок по сберегательным сертификатам в рублях РФ для физических лиц.
По сберегательным сертификатам процентные ставки повышаются до 2,70 п.п. С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте банка в разделе "Вклады".
«Сберегательные сертификаты Сбербанка являются отличным средством сбережения и пользуются популярностью у населения, – отметила Наталья Алымова, директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка. – Повышение процентных ставок делает этот финансовый инструмент еще более привлекательным».
«Дальневосточники давно оценили преимущества этого инструмента приумножения денежных средств, который обеспечивает высокую и гарантированную доходность, – рассказал Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – На данный момент сберегательные сертификаты имеют 26 тысяч наших клиентов, а общая сумма сберегаемых на них средств достигла 14,5 млрд. рублей».
Сберегательный сертификат — это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. Сберегательный сертификат, подобно вкладу, предназначен для хранения и приумножения денежных средств, при этом доходность по сберегательным сертификатам существенно выше, чем по вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат.
Сберегательные сертификаты Сбербанка занимают примерно 95% рынка сберегательных сертификатов на предъявителя. Портфель сертификатов Сбербанка вырос с начала 2014 года на 5% и достиг 362 млрд рублей. Число сберегательных сертификатов, находящихся у клиентов Сбербанка, превышает 1 млн.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов