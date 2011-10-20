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За сценарий «похорон» евро вручат премию в 400 тысяч долларов
Такую награду предложил лорд Саймон Вольфсон за лучший план по контролируемой ликвидации евро.
Четверть миллиона фунтов стерлингов (почти 400 тысяч долларов) может получить тот, кто разработает самый лучший план по контролируемой ликвидации евро. Такую награду предложил лорд Саймон Вольфсон, исполнительный директор одежного ритейлера Next, сообщает британская газета The Financial Times.
Вольфсоновская экономическая премия будет второй по величине денежной наградой для ученых-экономистов после премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. «Премия поможет ответить на некоторые из множества важных вопросов, которые остаются до сих пор без ответов, — на вопросы, возникшие более десяти лет назад, с тех пор, как впервые был основан валютный союз, — заявил Вольфсон. — В то время, когда было много спекуляций о выходе стран из еврозоны, было сделано слишком мало исследований по многим сложным вопросам, которые она [ликвидация евро] создаcт».
Желающие представить свои план контролируемого краха евро и получить 250 тысяч фунтов должны подготовить свои предложения до конца января 2012 года. Причем они должны в представленном труде объемом до 25 тысяч слов учитывать все правовые, экономические и политические последствия предлагаемых решений.
Приз за «похороны» евро необходим, уверен британский лорд: главы государств и чиновники, по его мнению, не могут открыто обсуждать планы по ликвидации единой европейской валюты. «Это будет рассматриваться как поднятый белый флаг и само по себе может спровоцировать коллапс евро», — опасается Вольфсон. Подумать над сценарием контролируемой кончины единой европейской валюты будет предложено 200 ведущим мировым экономическим ведомствам, в том числе, лауреатам Нобелевской премии Джозефу Стиглицу, Полу Кругману и Крису Писсаридесу, пишет BFM.Ru.
Однако премия за план ликвидации евро, которую выдаст представитель страны не из еврозоны, может вызвать негативную реакцию в Европе, признает лорд Вольфсон. Но тем не менее автор идеи премии настаивает на том, что на самом деле он заинтересован в продолжении существования евро: «Я не хочу коллапса евро. Если этого можно будет избежать, это будет лучшим возможным результатом. Как и все в Европе, я надеюсь, евро сможет выкарабкаться».
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