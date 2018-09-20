Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов

Банк России станет владельцем АТБ, а затем его продаст

ЦБ РФ утвердил изменения в план участия в санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Благовещенск), предусматривающие предоставление регулятором 9 млрд рублей на докапитализацию кредитной организации.

Предполагается, что после размещения допэмиссии ЦБ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций АТБ. Банк будет соблюдать нормативы достаточности капитала с учетом требуемых надбавок.

Средства, ранее предоставленные Банком России на поддержание ликвидности АТБ в рамках его санации, были возвращены в полном объеме. Размер предоставленных средств ЦБ не уточняет.

«В дальнейшем предполагается продажа Азиатско-тихоокеанского банка новому инвестору», - поясняет регулятор.

Зампред ЦБ Василий ПОЗДЫШЕВ ранее сообщал, что Банк России уже ведет переговоры с инвесторами, интересующимися покупкой АТБ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток