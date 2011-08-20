Президент подарил финансистам праздник

Дмитрий Медведев подписал Указ «О дне финансиста».

Теперь свой профессиональный праздник 8 сентября они будут отмечать официально. Указ вступил в силу со дня его подписания 19 августа 2011 года, сообщается на сайте президента.

Напомним, что 8 сентября 1802 года считается днем рождения министерства финансов России. Именно тогда император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в это ведомство. С тех пор этот день отмечается как профессиональный праздник работников финансовых органов. В следующем году министерству исполняется 210 лет.