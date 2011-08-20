Около 3 миллионов российских семей получили сертификат на материнский капитал

В ПФР сообщают, что сертификат на материнский капитал уже получили три миллиона российских семей.

При этом в ведомстве отмечают, что самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежнему остается погашение жилищных кредитов и займов.

Так, в частности, к настоящему времени при помощи материнского капитала 537 тысяч российских семей частично или полностью погасили жилищные кредиты на сумму 170 млрд. рублей, передает пресс-служба ПФР.