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АТБ ставит на розницу
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири, планирует в 2017 году снизить фонд оплаты труда (ФОТ) на 20%, реализовать ряд непрофильных активов и взыскать задолженность дочернего М2М Прайвет Банка на 3 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Утвержденный бюджет на 2017 год предполагает концентрацию на розничном бизнесе, повышение объемов кредитования и комиссионного дохода, активную работу на рынке ценных бумаг с целью поддержания баланса ликвидности и доходности.
В годовом отчете кредитной организации говорится, что АТБ при подготовке бюджета учел отзыв лицензии у М2М Прайвет Банка, который произошел в декабре 2016 года. АТБ получил от ЦБ предписание досоздать к 1 января 2018 года 100% резервов под возможные потери по ссудам М2М Прайвет Банка, остаткам на корреспондентских и брокерских счетах, а также вложениям в акции на общую сумму 7,2 млрд рублей.
Банк хочет сохранить объем корпоративного кредитного портфеля на уровне не выше текущего и ограничить кредитование связанных сторон. В числе других мер указаны снижение фонда оплаты труда на 20% за счет оптимизации численности и компенсаций, реализация ряда непрофильных активов и имущества, а также взыскание задолженности М2М Прайвет Банка на сумму 3 млрд рублей до конца 2017 года.
Финансовая часть бюджета предполагает 100%-ное резервирование требований и вложений в М2М Прайвет Банк при сохранении нормативов достаточности капитала выше минимально установленных значений. Операционная прибыль банка без учета указанных резервов составит более 3 млрд рублей.
Бюджет предполагает сохранение в течение 2017 года стабильной структуры активов и привлеченных средств, к декабрю 2017 года объем активов составит 145-150 млрд рублей (по итогам 2016 года активы составили 117,8 млрд рублей), собственные средства - 11,5 млрд рублей (на конец 2016 года - 14,2 млрд рублей).
Основными акционерами Азиатско-Тихоокеанского банка через ООО «ППФИН Регион» (владеет 59,17% капитала) являются совладелец «Азбуки вкуса» Андрей ВДОВИН, Алексей МАСЛОВСКИЙ (сын экс-сенатора Павла МАСЛОВСКОГО) и основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Питер ХАМБРО. East Capital принадлежит 17,91%, Techsun Enterprises Limited - 8,41%, International Finance Corporation (IFC) - 6,71%. Бывший председатель правления АТБ Евгений АКСЕНОВ владеет 3,08% акций.
Ранее ЦБ выдал предписание об уменьшении доли до 10% и менее акционерам банка - East Capital и лицам, контролирующим «ППФИН Регион». East Capital в настоящее время оспаривает решение ЦБ в судебном порядке. Бенефициары «ППФИН Регион» предпринимают меры по продаже акций банка либо доли, но из-за «отсутствия активного рынка сроки осуществления такой сделки достоверно оценить невозможно».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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