В России появятся биометрические банкоматы

Время для смены поколений на рынке банкоматов еще не пришло, считает директор по профессиональным инженерным услугам российского представительства компании Diebold Иван Стригин.

Тем не менее в скором времени в России появятся банковские устройства, дополненные функцией биометрической идентификации. Подобные банкоматы давно используются в Японии и других странах, где дополнительный биометрический контроль владельца банковской пластиковой карты прописан в законодательстве, пишут Банки.ру.