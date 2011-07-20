ООО НКБ "Нерюнгрибанк" Якутии реорганизован в ОАО

Департамент внешних и общественных связей Банка России в соответствии с требованиями ч. 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" сообщает о реорганизации Нерюнгринского коммерческого банка "Нерюнгрибанк" (Общество с ограниченной ответственностью) путем преобразования в Открытое акционерное общество "Нерюнгрибанк".

Данное преобразование (смена формы собственности) необходимо банку для расширения возможности увеличения уставного капитала и дальнейшего успешного развития банка.