www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Евгений Аксенов ушел с поста председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка

20 Июня 2013, 17:02 | Дальний Восток

Председателем правления назначен первый зампред Сергей ТЫРЦЕВ, Евгений Аксенов остается в совете директоров.

"Евгений Аксенов принял решение о продолжении своей банковской карьеры в новом качестве. Он продолжит свою работу в совете директоров АТБ для поддержки развития банка и его команды в рамках намеченных планов, в том числе по направлению М&A. За прошедшие 8 лет, которые Евгений Аксенов руководил банком, построена мощная платформа, на которой мы начинаем активную работу по вхождению банка в топ-20 крупнейших банков страны", - говорится в заявлении председателя совета директоров АТБ Кирилла ЯКУБОВСКОГО.

Он также отметил, что изменений в стратегии развития АТБ и его команде не произойдет.

Евгений Аксенов в конце 2004 года возглавил проект по развитию и реструктуризации "Амурпромстройбанка". Проект был реализован в 2006 году выходом банка на рынок под новым брендом - "Азиатско-Тихоокеанский Банк". С марта 2006 года - председатель правления АТБ.

АТБ входит в число трех крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири по величине чистых активов. Филиальная сеть АТБ включает 276 подразделений в 130 населенных пунктах 18 регионов России.

Контролирующим бенефициарами банка являются экс-владельцы Экспобанка Андрей ВДОВИН, Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Павел МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,2164% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital. Еще 6,99% акций принадлежит Международной финансовой корпорации (IFC). Кроме того, в феврале 2013 года акционером АТБ с долей участия в уставном капитале 8,4% стала компания "Техсан Энтерпрайзис Лимитед" (Techsun Enterprises Limited).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:51, 20.06.2013#

    одни "Французы" короче. . . . Лохи пашут а не не лохи с деньгами пляшут

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru