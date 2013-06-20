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Евгений Аксенов ушел с поста председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка
Председателем правления назначен первый зампред Сергей ТЫРЦЕВ, Евгений Аксенов остается в совете директоров.
"Евгений Аксенов принял решение о продолжении своей банковской карьеры в новом качестве. Он продолжит свою работу в совете директоров АТБ для поддержки развития банка и его команды в рамках намеченных планов, в том числе по направлению М&A. За прошедшие 8 лет, которые Евгений Аксенов руководил банком, построена мощная платформа, на которой мы начинаем активную работу по вхождению банка в топ-20 крупнейших банков страны", - говорится в заявлении председателя совета директоров АТБ Кирилла ЯКУБОВСКОГО.
Он также отметил, что изменений в стратегии развития АТБ и его команде не произойдет.
Евгений Аксенов в конце 2004 года возглавил проект по развитию и реструктуризации "Амурпромстройбанка". Проект был реализован в 2006 году выходом банка на рынок под новым брендом - "Азиатско-Тихоокеанский Банк". С марта 2006 года - председатель правления АТБ.
АТБ входит в число трех крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири по величине чистых активов. Филиальная сеть АТБ включает 276 подразделений в 130 населенных пунктах 18 регионов России.
Контролирующим бенефициарами банка являются экс-владельцы Экспобанка Андрей ВДОВИН, Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Павел МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,2164% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital. Еще 6,99% акций принадлежит Международной финансовой корпорации (IFC). Кроме того, в феврале 2013 года акционером АТБ с долей участия в уставном капитале 8,4% стала компания "Техсан Энтерпрайзис Лимитед" (Techsun Enterprises Limited).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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одни "Французы" короче. . . . Лохи пашут а не не лохи с деньгами пляшут