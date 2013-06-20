ФАС предлагает толлинговые схемы для Дальнего Востока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила использование толлинговых схем и/или импорта топлива из азиатских стран (например, Южной Кореи) для решения вопроса высоких цен на топливо на Дальнем Востоке, сообщают Ведомости.

«Мы не считаем, что толлинговые схемы решат ценовые проблемы, поскольку дополнительные расходы на транспортировку и экспортные пошлины лишь увеличат конечную цену продукта. Переход на трубопроводные поставки нефти вместо железнодорожных и завершение модернизации НПЗ (Alliance Oil завершает проект в этом году) могут способствовать снижению цены», - начальник отдела продаж БКС Премьер Евгений КАСКОВ.

Напомним, литр бензина на Дальнем Востоке стоит в среднем RUB 33.33 против RUB 28.53 по России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.