www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

ФАС предлагает толлинговые схемы для Дальнего Востока

20 Июня 2013, 12:14 | Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила использование толлинговых схем и/или импорта топлива из азиатских стран (например, Южной Кореи) для решения вопроса высоких цен на топливо на Дальнем Востоке, сообщают Ведомости.

«Мы не считаем, что толлинговые схемы решат ценовые проблемы, поскольку дополнительные расходы на транспортировку и экспортные пошлины лишь увеличат конечную цену продукта. Переход на трубопроводные поставки нефти вместо железнодорожных и завершение модернизации НПЗ (Alliance Oil завершает проект в этом году) могут способствовать снижению цены», - начальник отдела продаж БКС Премьер Евгений КАСКОВ.

Напомним, литр бензина на Дальнем Востоке стоит в среднем RUB 33.33 против RUB 28.53 по России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: топливо  логистика  нефть  цены  Корея  модернизация  БКС  пошлины  импорт  ФАС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru