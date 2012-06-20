Связь-Банк предлагает возможность погашения кредитов других кредитных организаций через Интернет-банк

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. Связь-Банк предоставляет своим клиентам возможность погашения задолженности по кредитам, выданным другими кредитными организациями, через собственную систему Интернет-банкинга Мегапэй. Также данная услуга доступна в платежных терминалах банка.

В перечень банков, в пользу которых можно осуществить перечисление денежных средств в качестве погашения кредита, входят: ОАО Альфа-Банк, КБ Ренессанс Капитал (ООО), ЗАО Банк Русский Стандарт, ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк, ООО Русфинанс Банк, АКБ Пробизнесбанк (ОАО), ОАО Банк Открытие, ОАО Московский Кредитный Банк (МКБ).

Для перечисления денежных средств на счет банка-кредитора необходимо в меню системы Мегапэй в разделе Оплата услуг выбрать подраздел Погашение кредитов других банков, ввести соответствующие реквизиты и подтвердить операцию сеансовым ключом. Клиентам рекомендуется вносить очередной платеж по кредиту за три рабочих дня до установленной даты погашения для того, чтобы не возникало просрочки платежей. Кроме того, осуществить очередной платеж по кредиту любого другого банка можно в офисах Связь-Банка.

По сообщениям пресс-центра Связь-Банка.