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МРОТ стал менее минимальным

20 Мая 2011, 14:22 | Дальний Восток

Сегодня, 20 мая, Госдума повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 281 рубль - до 4611 рублей - впервые за два с лишним года.

Это необходимо для того, чтобы приблизить его к прожиточному минимуму. Однако цели Госдума не достигнет, так что осенью МРОТ поднимут еще раз.

На суд народным избранникам предложено два варианта поправок в закон "О минимальном размере оплаты труда". Первый депутаты из фракции ЛДПР внесли 25 марта. И речь в нем идет о повышении МРОТа сразу до 5960 рублей задним числом - с 1 марта. Второй, более осторожный, через месяц внесло правительство.

17 мая комитет Госдумы по труду и социальной политике законопроекты рассмотрел и рекомендовал депутатам 20 мая проголосовать за "правительственные" 4611 рублей. Главная претензия, которую высказали к предложению ЛДПР: в бюджете не заложены расходы в нужном объеме. Но проблема в том, что Трудовой кодекс устанавливает: МРОТ "не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения" - то есть 6367 рублей.

- Правительство прекрасно понимает, что это неполное решение вопроса. Но с учетом того, что требуется выработать сбалансированное решение, которое не повлекло бы сокращения рабочих мест и увольнения работников, задача доведения МРОТа до величины прожиточного минимума будет решаться поэтапно, - заявил заместитель главы Минздравсоцразвития России Юрий Воронин на заседании думского комитета.

"Догнать" прожиточный уровень депутаты постараются уже в этом году.

- Не исключаю, что уже осенью мы вернемся к этому вопросу и, исходя из ситуации в экономике, предложим следующее повышение МРОТа, - заявил в понедельник, 16 мая, председатель Госдумы Борис Грызлов.

Однако величина МРОТа в наши дни
не имеет большого значения, говорят эксперты.

"Он был важен в 1990-х, когда на его основе вычислялись штрафы, пени, пособия и прочее. Это было очень важно для экономики с высокой инфляцией, когда все эти платежи устанавливались в МРОТах, а Дума просто регулярно повышала эту цифру. Сейчас инфляция в стране не такая, как в 1990-е, а штрафы и социальные выплаты фиксированы в рублях, - заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. - Так что выиграет от увеличения МРОТа только та небольшая категория граждан, зарплата которых меньше 4611 рублей в месяц", пишут "Известия".

Автор: "Известия"
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