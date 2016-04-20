На Дальнем Востоке объем расчетов в юанях вырос на 30%

Юань набирает популярность и среди бизнеса Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей

За первый квартал 2016 года объем внешнеторговых операций в китайских юанях клиентов Дальневосточного Сбербанка вырос на 30% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составил 100,3 млн юаней. 78% этих операций совершили клиенты Амурской области: значительная часть внешнеэкономических сделок осуществляется приамурскими бизнесменами именно в этой валюте.

«Заметно потеснив доллар, юань набирает популярность и среди бизнеса Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области. На сегодня в Дальневосточном Сбербанке счета в китайских юанях открыли уже 400 компаний и индивидуальных предпринимателей, - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Экспортеры леса и сельскохозяйственных культур в этом году начали активно получать выручку от покупателей в КНР в их национальной валюте. Высокими темпами растет и доля расчетов в юанях за импорт продукции машиностроения, химической промышленности и товаров народного потребления китайского производства. Так, в первом квартале текущего года клиенты Дальневосточного Сбербанка получили 56,7 млн юаней в качестве оплаты за экспортируемые товары. Платежи по импорту составили 43,6 млн юаней.

«Активное развитие внешнеторговых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями является результатом устойчивых взаимовыгодных отношений Сбербанка с своими партнерами - крупнейшими кредитными организациями Китая», - отметил Евгений Титов.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.