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За крупный пакет дальневосточного банка поборются в суде

20 Марта 2019, 14:23 | Дальний Восток

Это продолжение корпоративного конфликта

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян через российский суд потребовал от кипрской структуры Baring Vostok исполнения опциона на 9,99% акций банка. Это продолжение корпоративного конфликта, считают в Baring.

Как пишет РБК, миноритарный владелец банка «Восточный» компания «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна подала в суд на компанию мажоритария банка Evison Holdings (52%, конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Иск подан в Арбитражный суд Амурской области и 19 марта был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. «Финвижн Холдингс» зарегистрирована на острове Русский.

Иск связан с требованием «Финвижн Холдингс» к Evison исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием иска, и подтвердили в Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится в СИЗО, против него и еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.

Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года, сообщили РБК два источника, осведомленных об условиях соглашения. В результате его исполнения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция. Опцион упоминался сторонами в ходе судебных разбирательств на Кипре: Evison сообщала, что требует в Лондоне признать его не исполненным, а кипрская Finvision (ее правопреемницей является «Финвижн», перерегистрированная на острове Русский), наоборот, собиралась через суд добиваться его исполнения.

«Evison пыталась уклониться от этого [исполнения опциона] — в последние три дня действия опциона она не принимала уведомления, отправленные с курьером, и ни один факс в офисе Evison не работал, они заработали только после истечения действия опциона», — сказал РБК ист​очник, знакомый с позицией «Финвижн» в суде Амурской области. Еще один источник подтвердил наличие таких претензий.

Представитель «Финвижн» не стал комментировать информацию. «Подача иска в суд Амурской области является продолжением корпоративного спора в «Восточном» и подтверждением того, что в его основе лежит именно акционерный конфликт», — сообщили РБК в Baring.

Корпоративный спор между его собственниками завязался вокруг права на выкуп бумаг банка, говорил Юсупов. В 2016 году «Восточный» был объединен с банком «Юниаструм» Аветисяна, тогда же была достигнута договорились о колл-опционе с инвестором «Восточного» Baring Vostok. Но инвестфонд отказался исполнять свои обязательства в марте 2018 года, заявлял Юсупов.

Baring оспорила опцион в Лондонском международном арбитраже и отказалась его исполнять из-за подозрительных сделок, которые проводили акционеры «Юниаструма», говорил Калви. Эти сделки также оспариваются в Лондоне. Дело в том, что в 2018 году по итогам проверки ЦБ предписал банку досоздать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб., большая часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с «Юниаструмом».

Акционеры «Восточного» договорились решать все свои споры именно через Лондонский арбитраж, говорил Калви. Как ранее писал РБК, в мае 2018 года Evison добилась от кипрского суда обеспечительного ордера, согласно которому ни одна из сторон не вправе начинать какие-либо разбирательства до финального решения в Лондоне.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: акция  банк  суд  пакет  Восточный 



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