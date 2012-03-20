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«Сименс Финанс» усиливает позиции на рынке лизинга

20 Марта 2012, 01:00 | Дальний Восток

«Сименс Финанс», ранее известная на российском рынке как «ДельтаЛизинг», продолжает развитие после ребрендинга.

По результатам ежегодного проекта профессора Высшей школы экономики В.ГАЗМАНА «Лизинг России-2011», компания поднялась на 3 пункта в рейтинге по объему портфеля, рост которого превысил 152%. Динамика нового бизнеса составила 160% - по данному показателю в рамках исследования «Сименс Финанс» стабильно является участником ТОП-15 лизингодателей России. Факторами, которые позволяют компании усиливать позиции, по-прежнему остаются качество обслуживания, диверсифицированный портфель, оперативность и гибкий подход в отношении малого и среднего бизнеса.

«В 2011 году компания не только успешно завершила ребрендинг, но и достигла самых высоких показателей за всю историю своей деятельности: объем инвестиций на 72% превысил показатели предыдущего года, - сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Сименс Финанс» Максим ГОНЧАРУК в комментариях журналу «Профиль». - Важно, что высокие результаты продемонстрировали и открытые в этом году офисы в Краснодаре и Перми, где спрос на услуги компании демонстрирует высокие темпы роста».

Сегодня в портфеле «Сименс Финанс» представлено более 40 отраслей, которые показывают относительно равномерное развитие. В условиях серьезных требований клиентов к качеству сервиса и квалификации сотрудников лизинговых компаний, «Сименс Финанс» продолжает развивать все направления бизнеса, приобретая для клиентов транспорт, технику и оборудование различных производителей. Кроме того, компания активно развивает новое направление - финансирование клиентов и партнеров «Сименс».

С помощью новых продуктов «Сименс Финанс» предприятия, приобретающие медицинское, промышленное или энергетическое оборудование «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс», могут получить максимальный экономический эффект для бизнеса, используя лизинговое финансирование и соответствующие налоговые льготы.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
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