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«Сименс Финанс» усиливает позиции на рынке лизинга
«Сименс Финанс», ранее известная на российском рынке как «ДельтаЛизинг», продолжает развитие после ребрендинга.
По результатам ежегодного проекта профессора Высшей школы экономики В.ГАЗМАНА «Лизинг России-2011», компания поднялась на 3 пункта в рейтинге по объему портфеля, рост которого превысил 152%. Динамика нового бизнеса составила 160% - по данному показателю в рамках исследования «Сименс Финанс» стабильно является участником ТОП-15 лизингодателей России. Факторами, которые позволяют компании усиливать позиции, по-прежнему остаются качество обслуживания, диверсифицированный портфель, оперативность и гибкий подход в отношении малого и среднего бизнеса.
«В 2011 году компания не только успешно завершила ребрендинг, но и достигла самых высоких показателей за всю историю своей деятельности: объем инвестиций на 72% превысил показатели предыдущего года, - сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Сименс Финанс» Максим ГОНЧАРУК в комментариях журналу «Профиль». - Важно, что высокие результаты продемонстрировали и открытые в этом году офисы в Краснодаре и Перми, где спрос на услуги компании демонстрирует высокие темпы роста».
Сегодня в портфеле «Сименс Финанс» представлено более 40 отраслей, которые показывают относительно равномерное развитие. В условиях серьезных требований клиентов к качеству сервиса и квалификации сотрудников лизинговых компаний, «Сименс Финанс» продолжает развивать все направления бизнеса, приобретая для клиентов транспорт, технику и оборудование различных производителей. Кроме того, компания активно развивает новое направление - финансирование клиентов и партнеров «Сименс».
С помощью новых продуктов «Сименс Финанс» предприятия, приобретающие медицинское, промышленное или энергетическое оборудование «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс», могут получить максимальный экономический эффект для бизнеса, используя лизинговое финансирование и соответствующие налоговые льготы.Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
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