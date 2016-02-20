Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в праздничные дни можно узнать на сайте

В период праздничных дней февраля и марта офисы Дальневосточного банка ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Режим работы офисов банка в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе вы можете найти на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Контактные телефоны:

Справочная служба Сбербанка России 8-800-555-555-0;

Служба помощи Сбербанка, техподдержка 8-800-200-37-47.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.