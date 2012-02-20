Евгений Титов знакомится с Дальним Востоком

Председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Евгений ТИТОВ, назначенный на эту должность 29 декабря прошлого года, провел первые встречи с руководителями регионов присутствия банка и крупными клиентами.

До назначения председателем банка Евгений Титов занимал должность заместителя директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России. Он сменил на этой должности Валерия ПЫТНЕВА, руководившего банком последние восемь лет. Валерий Пытнев продолжит работу в банке в качестве советника председателя.

Евгений Викторович Титов родился в 1970 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, Белгородскую академию потребительской кооперации, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В Сбербанке работает с 1993 года. В 2007 – 2010 гг. – заместитель Председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России. С января 2011 года по 29 декабря 2011 года – заместитель директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России, руководитель стратегической программы переформатирования сети подразделений банка. 29 декабря 2011 года приказом президента, председателя правления Сбербанка России Германа Грефа назначен председателем Дальневосточного банка Сбербанка России.

«Дальневосточный капитал».