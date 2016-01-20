Дальневосточные туристы сократили свои траты за рубежом

На зимних каникулах дальневосточники не отказались от зарубежных поездок, но значительно сократили свои расходы в отпуске, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ВТБ24 провел анализ транзакционной активности своих клиентов в новогодние праздники (с 1 по 10 января 2016 года) в России и за рубежом, сравнив ее с показателями 2013-2015 гг, сообщает пресс-служба банка. С учетом того, что активными клиентами банка являются более 10 млн человек, полученные данные являются репрезентативными и могут свидетельствовать о туристической активности в целом по стране.

Оставшиеся на новогодние праздники в России клиенты ВТБ24 тратили, в среднем, в 6 раз меньше, чем выехавшие за рубеж. Туристы, выбирающие дорогие направления, резко сократили свои расходы. Те же, кто предпочитает более бюджетный отдых, позволили себе потратить больше.

Общий объем расходов россиян на новогодние праздники внутри страны растет: 4,3 млрд руб. (2013 г.), 7,1 млрд (2014 г.), 8,4 млрд (2015 г.), 14 млрд (2016 г.). Размер расходов на одного человека также вырос: 5,8 тыс. рублей против 5,2 тыс. рублей годом ранее. Однако эта сумма в разы ниже зарубежных трат.

Страной-лидером по расходам на одного туриста-дальневосточника, как и в 2015 году, стали Мальдивские острова, но размер расходов на 1 человека сократился здесь почти на 30%. Существенно меньше заработали на клиентах ВТБ24 в этом году Италия (-50%) и Сингапур (-20%).

По количеству свершенных дальневосточниками операций, с помощью пластиковых карт ВТБ24, на первых местах традиционно Таиланд, Южная Корея, Сингапур, Япония и Гуам. В Таиланде и на Гуаме туристы позволили себе потратить больше, чем в предыдущие каникулы – рост расходов на 1 человека составил порядка 30%, а в Японии Южной Корее и Сингапуре этот показатель сократился в среднем на 10%.

В ТОП-10 стран, пользующихся спросом у жителей Дальнего Востока, также вошли США, Канада, Беларусь, и Вьетнам. Последний поднялся в десятку с двадцатой строки рейтинга 2015 года, а сумма среднего чека на одного клиента ВТБ24 выросла почти в 2 раза, составив 9195 рублей.

В количественном выражении ситуация практически та же. Число клиентов ВТБ24, совершающих на каникулах транзакции внутри страны, растет: 980 тыс. (2013 г.), 1,3 млн (2014 г.), 1,6 млн (2015 г.), 2,4 млн (2016 г.), но и поток выезжающих за рубеж, вопреки ожиданиям, несколько подрос.

Отличие этого года – возросший интерес россиян к бывшим республикам СССР (Прибалтика, Казахстан, Грузия, Белоруссия). Даже на Украине число совершающих транзакции практически не изменилось. В Египте транзакции не зафиксированы; в Турции, вопреки всему, отметились 536 клиентов. Лидером по оттоку туристов стали Германия (-24%) и Таиланд (-9%).