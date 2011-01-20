НОМОС-РЕГИОБАНК начал выпуск кредитных карт

В декабре 2010 года банк предложил своим клиентам кредитную карту Visa (без залога и поручительств) с льготным периодом кредитования до 50 дней. Кредитный лимит до 500 000 рублей устанавливается исходя из платёжеспособности клиента.

Воспользоваться средствами можно в любой момент, говорится в пресс-релизе банка. Всю информацию о совершенных платежах, а также о сумме обязательного и полного платежа, сроке его внесения можно самостоятельно получить в МИНИ-ОФИСе (банкомате), ИНТЕРНЕТ-ОФИСе или в любом офисе банка.

Клиент может ежемесячно погашать обязательный платеж по карте (10% от фактически использованных средств за истекший месяц) либо задолженность полностью. Проценты (22% годовых) начисляются на фактически использованные средства, и только если кредит не погашен полностью в течение льготного периода. Кредитный лимит возобновляемый, то есть если клиент вернул банку какую-то сумму, то ее можно снова взять в кредит неограниченное количество раз.

В банке пояснили, что кредитную карту могут получить участники зарплатных проектов и сотрудники организаций, которые и обслуживаются в НОМОС-РЕГИОБАНКе.