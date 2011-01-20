Восточный экспресс банк плюс один

ОАО КБ «Восточный» завершил сделку по приобретению 100% акционерного капитала ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», являющегося российским розничным подразделением ведущего европейского банка Banco Santander S.A. of Spain.

Данное приобретение осуществлено в рамках реализации стратегии развития ОАО КБ «Восточный» через слияния и поглощения и позволит усилить его позиции на российском рынке автокредитования. Деятельность приобретаемого банка будет сконцентрирована на работе с физическими лицами, в частности, будет продолжена работа по обслуживанию текущего портфеля автокредитов.

Это не первая подобная сделка банка с крупными международными финансовыми группами. Так, с целью усиления ипотечного направления в июле 2010 года «Восточный» закрыл сделку по приобретению у MorganStanley ООО «Городской Ипотечный банк».