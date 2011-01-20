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«Сименс» расширяет деятельность на российском финансовом рынке
Концерн «Сименс» намерен приобрести российскую коммерческую финансовую компанию ЗАО «ДельтаЛизинг» у Инвестиционного Фонда США-Россия, управляемого компанией Delta Private Equity Partners.
Эта сделка является значительным шагом в стратегии международного роста Департамента финансовых услуг «Сименс», позиционируя его в качестве весомого игрока на российском рынке финансирования активов. Данная транзакция должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), и ее закрытие ожидается в первом квартале 2011 года, сообщают в компании.
«Приобретая «ДельтаЛизинг», мы еще больше расширяем нашу сеть в качестве международного поставщика финансовых услуг и систематически дополняем наш бизнес по финансированию оборудования на одном из ключевых развивающихся рынков, – заявил Роланд ШАЛОНС-БРАУН, генеральный директор Департамента финансовых услуг «Сименс». – Теперь мы сможем уверенно развивать существующий профильный бизнес компании «ДельтаЛизинг» и в то же время еще эффективнее помогать Секторам «Сименс» приобретать новых клиентов и расширять отношения с существующими».
«ДельтаЛизинг» – одна из наиболее быстрорастущих российских лизинговых компаний, которая насчитывает 15 полноценных офисов и 285 сотрудников. Штаб-квартира находится во Владивостоке, а сама компания является уникальной в отношении своего присутствия на региональном рынке: около 85% ее портфеля инвестировано за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За 2010 год компания рассчитывает инвестировать более $200 млн в качестве объема нового бизнеса по лизингу.
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