Сбербанк запустил рыбный аукцион

Торговая секция "Рыбный рынок" на универсальной электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ" начала работать в постоянном режиме, а организаторы проекта продолжают "подкручивать" новый механизм, подстраивая его под потребности продавцов и покупателей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В том, что проект может и должен быть успешным, у его инициаторов сомнений нет. А самому интернет-аукциону добавляет авторитета команда, которая взялась за его организацию. «Рыбная» секция на авторитетной аукционной площадке - это лишь первый шаг, который вместе делают Сбербанк России, в лице Дальневосточного банка и дочерней компании ЗАО «Сбербанк-АСТ», правительство Сахалинской области, рыбопромышленные компании региона. Планируется, что в перспективе на Сахалине пропишется полноценная рыбная биржа. Она должна стать местом притяжения потоков рыбопродукции, продавцов и покупателей, транспортников, переработчиков и проч.

Роль организатора и, можно сказать, драйвера проекта взял на себя Сбербанк, который занялся методологическим и финансовым обеспечением проекта. В рамках соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме президентом Сбербанка Германом ГРЕФОМ и губернатором Сахалинской области Олегом КОЖЕМЯКО, разработана дорожная карта, где, с учетом мнения рыбаков, определяется последовательность действий и сфера ответственности «действующих лиц».

Процесс идет очень динамично, «проба пера» рыбной секции на аукционной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» состоялась уже в конце сентября, а в октябре рыбные аукционы стали проходить в текущем режиме. Сформировался круг продавцов-первопроходцев, первые торги показали проблемные места нового механизма продажи рыбы, у его участников появились идеи, как его усовершенствовать. Постоянный диалог организаторов торгов, финансистов, чиновников с рыбопромышленниками позволяет оперативно принимать решения, создавать новые опции, позволяющие приводить интересы продавцов и покупателей к взаимовыгодному знаменателю.

Больше всех в этот процесс погружены сотрудники Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного Сбербанка, на их территории состоялись все первые договоренности, их клиенты стали первыми участниками аукционов. О тонкостях нового дела и дальнейших шагах «ДК» разговаривал с управляющей отделения Наталией ЛЕЙДМАН.

- Наталия Михайловна, насколько сложно стать участником аукционных торгов? Каковы его правила?

- «Сбербанк-АСТ» - одна из крупнейших универсальных аукционных площадок в России, через которую проводится значительное количество госзакупок. У нее отработанные технологии и авторитет. Процедура участия известна: нужно зарегистрироваться и получить цифровой ключ, а дальше по правилам аукционной торговли выставлять свою продукцию.

Страховой депозит, который для обеспечения сделки должны внести и продавец, и покупатель, составляет 5% от стоимости лота. Аукционы проходят на повышение цены с шагом в 3%.

Однако, конечно же, в случае с нашей секцией, которая специально создана под рыбную продукцию, есть нюансы. Они касаются ассортимента - та же горбуша может иметь десятки наименований, - объема лотов, логистики поставок и проч. Какие-то решения сегодня находятся практическим путем в диалоге с рыбопромышленниками. К примеру, по просьбе рыбаков будет реализована возможность ведения торгов на понижение цены. Это выбор продавца. Прорабатывается вопрос снижения размера страхового депозита или замещения его банковской гарантией, что позволит не отвлекать лишний раз деньги из оборота компаний. Обсуждаем возможность торговли на рыбном аукционе фьючерсами, и так далее.

- Кто уже сегодня торгует на новой площадке? Это исключительно сахалинские компании?

- Конечно, сахалинцы в большинстве, они, по существу, наши партнеры в этом проекте, с ними правительство области и мы много советовались, прежде чем запустить проект. Но есть и камчатские, и приморские компании. В перспективе этот круг может быть самым широким, ведь для интернет-аукциона нет разницы, где территориально работает продавец. Исключение составляют иностранные компании, которые могут работать на аукционе только через свои российские подразделения. Если говорить об ассортименте, то он самый широкий: лососевые, консервы, креветка и проч.

- Пока статистика торгов не очень большая, но можно уже судить, насколько успешны продавцы, все ли уходит с первого раза?

- Вначале было несколько «сбоев», компании на пробу разместили слишком большие лоты, которые не нашли сразу покупателей. Был случай, когда невостребованным оставался небольшой лот сахалинской корюшки, к примеру: покупатель им не заинтересовался, наверное, в силу сложности логистики такой небольшой партии. Как я уже говорила, рыба - товар специфичный, поэтому мы с коллегами из ЗАО «Сбербанк-АСТ» и правительством области продолжаем дорабатывать правила торгов.

По просьбе рыбаков реализована функция «доска объявлений», где продавцы могут информировать о своих намерениях, а покупатели - о потребности, будет происходить такая встреча спроса и предложения до аукциона.

- На старте проекта аукционной торговли было немало мнений о том, что в нем нет особого смысла, рыбаки (а их считанное количество) давно имеют свою контрактную базу, многолетних покупателей, в том числе и за рубежом…

- Есть и другие мнения. К примеру, присутствовавший при подписании соглашения на ВЭФ генеральный директор «Преображенской базы флота» говорил о том, что рыбаки, вывозя продукцию за рубеж, нередко становятся заложниками: пока она находится на реализации, может упасть цена.

Мы не меняем правил, просто создаем еще одну дополнительную возможность. При этом продавцов, наверное, и ограниченное известное количество, а вот покупателей - тысячи, мы их даже не можем всех знать. Аукцион - это возможность вывести рыбопродукцию к большому количеству покупателей минуя посредников. Если откровенно говорить, то кто из наших рыбаков напрямую продает продукцию в центры закупки крупных сетей, к примеру «Магнит», «Копейка» и так далее? Аукционные торги на «Сбербанк-АСТ» - это просто еще одна возможность найти покупателя и, может быть, узнать наиболее реальную цену. Это настоящий открытый рынок.

- Организация аукционной торговли - первый этап большого и амбициозного проекта, который вынашивает правительство Сахалинской области, - создания рыбного кластера в порту Корсаков. Каким может быть участие Сбербанка в этом проекте?

- Выступив связующим звеном и инициируя на своей площадке встречи с рыбаками, коллегами из правительства области, мы получаем знания об этой отрасли, о бизнесе, работающем в ней. Я думаю, в дальнейшем при разработке проекта рыбного кластера мы сможем выступать экспертами, которые смогут оценить проекты частных инвесторов с точки зрения финансовой модели бизнеса, его рентабельности.

Наш альянс очень важен тем, что мы дополняем друг друга, и каждый вкладывает в общее дело профессионализм. Мне кажется, в итоге должен получиться достойный продукт.

Мнение

Игорь БЫСТРОВ, заместитель председателя правительства Сахалинской области:

- Системе оборота рыбы и морепродуктов в России не хватает прозрачности, и это ведет к высоким ценам для потребителя. Есть такая статистика: по итогам прошлого года средняя цена рыбопродукции составила 176 рублей за кг (это и дорогой краб, и самая дешевая рыба), средняя отпускная цена рыбака - 52 руб., практически такие же затраты у розницы. Получается, что порядка 70 рублей - это доходы посредников. Аукционная торговля, реализованная через «рыбную» секцию ЗАО «Сбербанк-АСТ», позволяет сокращать количество посредников, открывает рыбакам прямой путь к крупным потребителям, торговым сетям. Это будет способствовать снижению цены, а в конечном счете должно привести к увеличению потребления рыбы россиянами.

Есть еще один плюс аукционной торговли: создана площадка, на которую могут зайти только официальные компании, с абсолютно легальной, сертифицированной продукцией. Именно такие предприятия с Сахалина, Камчатки, из Приморского края поддержали нашу идею создания «рыбного рынка» и по существу являются нашими партнерами в проекте. Они помогают совершенствовать новый механизм, у нас идет постоянный диалог.

Аукционная электронная площадка - это лишь элемент торговой инфраструктуры. Стало понятно, что его необходимо дополнять сопутствующими информационными ресурсами. Мы подключаем так называемую «доску объявлений», начали сотрудничать с интернет-порталом «Продмаркет», пользователями которого сегодня являются более 400 продавцов и 8 тыс. покупателей. Эта та аудитория, которая определяет спрос и возможности логистики рыбопродукции.

Важнейшая задача, которую мы решаем, - это привлечение финансовых инструментов и страхование сделок. Мы говорим о том, чтобы задействовать механизм факторинга, когда кредитная организация финансирует рыбака по факту совершения сделки, он получает деньги и уходит на промысел, не дожидаясь, пока с ним расплатится конечный покупатель. Речь идет о целом ряде стимулирующих отрасль механизмов поддержки: компенсации процентной ставки, гарантиях. В конечном счете - о создании полноценной рыбной биржи на Сахалине. Для этого необходимо развивать инфраструктуру Корсаковского порта и на его базе организовать рыбный кластер с логистическим центром, холодильным оборудованием, складскими помещениями, грузопассажирским терминалом. Сегодня мы лишь на первом этапе большого проекта.

Лариса ЛАРИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.