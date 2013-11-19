У "Восточного экспресса" кредитный портфель вырос на 11%

«Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный») по итогам 9 месяцев 2013 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 155 млн рублей. Активы банка на 30 сентября достигли 238 млрд рублей, из которых 187 млрд рублей составляет кредитный портфель. Его рост с начала года составил 11%.

«Достижение уверенного финансового результата в условиях нестабильного рынка стало возможным благодаря оптимизации операционных расходов, улучшению рисковых показателей и повышению доходности продуктов банка. Банк надлежащим образом скорректировал системы оценки риска, планы по темпам роста и формат присутствия региональной сети», - поясняет кредитная организация.

В квартальном отчете банка отмечается, что «Восточный экспресс» планирует дальнейшее увеличение розничного кредитного портфеля. Также планируется дальнейшее развитие направления кредитных карт, цель банка - войти в первую пятерку в России по этому направлению бизнеса. В 2013 году банк также намерен выйти в сегмент POS-кредитования.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.