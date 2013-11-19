Более 11 млрд рублей поступило в региональные бюджеты Магаданской области с начала года

Более 45 процентов поступлений в бюджеты региона в январе – октябре обеспечены за счет налога на доходы физических лиц (5,1 млрд. рублей), около 23 процентов (2,6 млрд. рублей) – за счет налога на прибыль организаций, более 15 процентов (1,7 млрд. рублей) – за счет налога на добычу полезных ископаемых.Отмечен существенный рост поступлений по налогу на доходы физических лиц (на 16%). При этом поступления налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых уменьшились относительно соответствующего периода прошлого года соответственно на 19% и 8%, что обусловлено снижением цен на драгоценные металлы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.