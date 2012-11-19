Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России (СПИСОК)

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. По оценкам экспертов издания, самые дорогие руководители работают в государственных компаниях. В тройке лидеров оказались глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер и президент крупнейшей государственной нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Поясняя методологию рейтинга, Forbes отмечает, что исследование было ограничено 70 крупнейшими предприятиями по выручке за 2011 год, а из него были исключены госкорпорации и компании, которыми управляют собственники («Лукойл», «Северсталь», «Русал»).

«Изучив официальную отчетность компаний, опросив более 10 консультантов по подбору персонала высшего звена, используя информацию источников, мы получили экспертную оценку компенсаций CEO. Итоговая цифра учитывает вознаграждение, которое гендиректор получает в компании (зарплата, бонус, процент от прибыли) и в советах директоров дочерних структур. Также учитывались возможные выплаты руководителям за пределами России», – отмечает журнал.

Возглавляет рейтинг президент – председатель правления группы ВТБ Андрей Костин. По мнению экспертов, он зарабатывает в год в общей сложности около $30 млн. Общее вознаграждение ключевых менеджеров ВТБ в 2011 году тоже составило рекордные $194 млн. По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB). В 2011 году менеджеры группы только в виде дивидендов получили от кипрского банка дополнительно $40 млн.

Доходами от кипрского банка можно объяснить и годовую компенсацию в $15 млн входящего в пятерку президента Банка Москвы Михаила Кузовлева, он до 2008 года возглавлял RCB и сегодня работает одним из его директоров.

«Руководители наших крупнейших компаний, таких как ВТБ или «Газпром», считают, что должны зарабатывать не меньше своих западных коллег», – говорит один из консультантов по подбору персонала высшего уровня, просивший не называть его имени. Примечательно, что глава ВТБ в сравнении с руководителями мировых гигантов все же проигрывает. Среди руководителей крупнейших западных банков больше остальных за прошлый год заработал глава JPMorgan Chase & Co Джеймс Димон ($42 млн). Но при этом JPMorgan Chase & Co в 10 раз больше группы ВТБ по активам ($2,3 трлн против $230 млрд), а чистая прибыль американского банка превышает прибыль ВТБ более чем в шесть раз ($19 млрд против $3 млрд).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер занял второе место в рейтинге с оценкой $25 млн. Это мировой рекорд, если говорить о денежной части компенсационного пакета. Самое высокое вознаграждение среди гендиректоров глобальных нефтегазовых компаний в 2011 году было у СЕО ConocoPhillips Джеймса Малвы – $15,6 млн. На втором месте – руководитель Exxon Mobil Рекс Тиллерсон ($13,9 млн). Правда, в отличие от Миллера Малва и Тиллерсон существенную часть вознаграждения многие годы получали акциями. Пакет Тиллерсона на конец 2011 года оценивался в $151 млн, Малвы – в $60 млн. Акции Миллера, которые он получил в рамках опционной программы в январе 2009 года, сейчас стоят $1,1 млн.

Столько же, сколько Миллер, – $25 млн в год – зарабатывает и Игорь Сечин, возглавивший «Роснефть» в мае 2012 года. Эксперты отмечают, что такой паритет логичен: Сечин и Миллер возглавляют компании, сопоставимые по значимости для экономики России.

Компенсация №4 в рейтинге Forbes – главы Сбербанка Германа Грефа – $15 млн – в два раза ниже, чем у Костина. В перспективе Греф, по утверждению хедхантеров, сможет заработать несколько десятков миллионов долларов на опционах. Пока большую часть его компенсации составляет дополнительное вознаграждение, которое зависит от прибыли Сбербанка, – по контракту оно может доходить до 0,075% от чистой прибыли. В 2011 году чистая прибыль Сбербанка составила $10,75 млрд. Следовательно, Греф мог дополнительно заработать почти $8 млн.

Вместе с тем Греф, по мнению старшего партнера Ward Howell Георгия Абдушелишвили, возможно, больше других заслужил в этом году высокого вознаграждения. «Сбербанк стал по-настоящему международным: если раньше банк работал в трех странах, то теперь в двадцати, а его активы выросли более чем на $50 млрд», – отмечает он.

Помимо Грефа, серьезных успехов, по оценке Абдушелишвили, добились глава «Газпром нефти» Александр Дюков ($8 млн) и СЕО «Аэрофлота» Виталий Савельев ($2,5 млн, в рейтинг не вошел). «Газпром нефть» безболезненно перевела головной офис из Москвы в Санкт-Петербург, сохранила ключевых сотрудников и продолжила экспансию на российском и на международном рынках. «Аэрофлот» занял 1-е место в нескольких международных рейтингах, существенно улучшив не только финансовые показатели, но и качество сервиса.

В первой десятке четыре места достались СЕО частных компаний. Шестой – Дмитрий Разумов ($12 млн, «Онэксим»), восьмой – Иван Стрешинский ($10 млн, USM Holding), девятый – Владимир Стржалковский ($10 млн, «Норильский никель»), десятый – Михаил Шамолин ($10 млн, АФК «Система»). Все эти предприятия, кстати, принадлежат бизнесменам из списка Forbes. В рейтинге самых высокооплачиваемых СЕО единственная женщина – глава «Базового элемента» Гульжан Молдажанова ($4 млн, 23-е место).

В целом по рынку зарплаты руководителей высшего звена выглядят гораздо скромнее, отмечает Forbes. Рост компенсаций в среднем составил за прошедший год 15-20%. Больше других стали зарабатывать менеджеры коммерческих банков. Произошло это за счет интенсивной консолидации в секторе, считает Артур Шамилов, партнер агентства TopContact Executive Search: «В результате доходы менеджеров в крупных банках выросли, а в мелких, которые продолжают терять бизнес, наоборот, упали».

Хуже всего дела обстоят у инвестиционных банкиров, вознаграждения которых остались на уровне прошлого года. Зарплаты руководителей торговых департаментов упали (в среднем на 15%). Многие из высокооплачиваемых инвестбанкиров покинули индустрию, они переходят в коммерческие банки, открывают собственный бизнес или просто отдыхают. Из заметных назначений можно отметить возвращение двух менеджеров: Павел Теплухин, проработавший почти 20 лет в «Тройке Диалог», после двухлетнего отдыха возглавил «Дойче Банк», а Илкка Салонен (Международный московский банк, Сбербанк) стал председателем правления банка «Уралсиб».

«Если раньше люди соглашались сдвинуться с места только при двукратном или даже трехкратном увеличении компенсации, то теперь соглашаются на 20-40%», – говорит Андрей Филиппов, партнер компании Horton International.

Рейтинг 25 самых высокооплачиваемых топ-менеджеров:

1. Глава ВТБ Андрей Костин – $30 млн

2. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – $25 млн

3. Президент «Роснефти» Игорь Сечин – $25 млн

4. Председатель правления Сбербанка Герман Греф – $15 млн

5. Председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев – $15 млн

6. Генеральный директор «Группы ОНЭКСИМ» Дмитрий Разумов – $12 млн

7. Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов – $10 млн

8. Гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский – $10 млн

9. Гендиректор – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский – $10 млн

10. Президент АФК «Система» Михаил Шамолин – $10 млн

11. Генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков – $8 млн

12. Президент МТС Андрей Дубовсков – $7 млн

13. Гендиректор – председатель правления Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский – $7 млн

14. Генеральный директор «Вымпелкома» Антон Кудряшов – $7 млн

15. Председатель правления «Русгидро» Евгений Дод – $6 млн

16. Председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов – $6 млн

17. Президент «Башнефти» Александр Корсик – $5 млн

18. Председатель правления ГК «Ренова» Алексей Москов – $5 млн

19. Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский – $5 млн

20. Генеральный директор МХК «Еврохим» Дмитрий Стрежнев – $5 млн

21. Президент, председатель правления «Транснефти» Николай Токарев – $5 млн

22. Председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин – $4 млн

23. Гендиректор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова – $4 млн

24. Генеральный директор «Мегафона» Иван Таврин – $4 млн

25. Президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин – $4 млн



«Новый Регион – Москва»

