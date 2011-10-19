Депутаты пересмотрят льготы по НДФЛ при предоставлении участка под ИЖС

Госдума РФ рассмотрит проект федерального закона № 492934-5 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», передает пресс-служба ФНС РФ.

Документ предполагает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде земельного участка, предоставленного в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.