Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Законопроект о безотзывных вкладах будут дорабатывать
Очередной проект о введении безотзывных вкладов опять был забракован правительством. Планировалось, что соответствующий закон будет принят Госдумой до конца 2011 года. Однако теперь этот процесс отложится на неопределенное время.
Напомним, в настоящее время согласно действующему законодательству вкладчик имеет право забрать свои сбережения из банка в любое удобное ему время. Банкиры же предлагают ограничить такое право вкладчика.
В июле текущего года глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков в ходе II бизнес-форума "Финансирование реального сектора экономики: стратегии модернизационного развития" заявил, что банкам нужны «длинные» деньги. Для этого, по его словам необходимо вводить безотзывные вклады. «Если вкладчик пришел в банк и принес деньги на три года, то они должны там три года и находиться. А сегодня по закону вы в любой момент можете забрать вклад. С точки зрения гражданина это, конечно, понятно, но не с точки зрения банка», - заявил он.
Много раз такие законопроекты вносились для утверждения, но Правительство всякий раз давало отрицательный отзыв. Критике подверглась сама концепция закона, полностью исключающая такие условия, при которых гражданин сможет раньше срока по своей инициативе вернуть даже безотзывный вклад, пишет газета «Маркер».
«Граждане вряд ли охотно будут передавать свои деньги банку, отчетливо осознавая невозможность забрать их раньше срока ни в одной из ситуаций, в том числе чрезвычайных», - комментировал совет при президенте в экспертном заключении.
В настоящий момент осуществляется очередная доработка проекта в Минфине, однако в осеннюю сессию он вряд ли будет рассмотрен. Очевидно, до президентских выборов закон принят не будет.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста