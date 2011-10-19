Законопроект о безотзывных вкладах будут дорабатывать

Очередной проект о введении безотзывных вкладов опять был забракован правительством. Планировалось, что соответствующий закон будет принят Госдумой до конца 2011 года. Однако теперь этот процесс отложится на неопределенное время.

Напомним, в настоящее время согласно действующему законодательству вкладчик имеет право забрать свои сбережения из банка в любое удобное ему время. Банкиры же предлагают ограничить такое право вкладчика.

В июле текущего года глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков в ходе II бизнес-форума "Финансирование реального сектора экономики: стратегии модернизационного развития" заявил, что банкам нужны «длинные» деньги. Для этого, по его словам необходимо вводить безотзывные вклады. «Если вкладчик пришел в банк и принес деньги на три года, то они должны там три года и находиться. А сегодня по закону вы в любой момент можете забрать вклад. С точки зрения гражданина это, конечно, понятно, но не с точки зрения банка», - заявил он.

Много раз такие законопроекты вносились для утверждения, но Правительство всякий раз давало отрицательный отзыв. Критике подверглась сама концепция закона, полностью исключающая такие условия, при которых гражданин сможет раньше срока по своей инициативе вернуть даже безотзывный вклад, пишет газета «Маркер».

«Граждане вряд ли охотно будут передавать свои деньги банку, отчетливо осознавая невозможность забрать их раньше срока ни в одной из ситуаций, в том числе чрезвычайных», - комментировал совет при президенте в экспертном заключении.

В настоящий момент осуществляется очередная доработка проекта в Минфине, однако в осеннюю сессию он вряд ли будет рассмотрен. Очевидно, до президентских выборов закон принят не будет.