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Альфа-Банк пожаловался в ФАС на массовое закрытие военными своих счетов

19 Октября 2011, 14:45 | Дальний Восток

Альфа-Банк, вслед за Сбербанком, обратился в антимонопольное ведомство с просьбой привлечь его в качестве заинтересованной стороны по делу о переводе военными организациями своих счетов в ВТБ. В ФАС РФ подтвердили получение такого обращения Альфа-Банка, пишет РБК daily.

Напомним, история о массовом закрытии счетов в разных банках организациями, подконтрольными Министерству обороны, получила огласку в сентябре. Сообщалось, что главнокомандующие вооруженных сил России, командующие войсками военных округов, флотами, родами войск вооруженных сил, руководители центральных органов военного управления получили из Министерства письменное указание о немедленном переводе имеющихся счетов в банк ВТБ.

Сбербанк, со своей стороны, выразил недовольство таким положением дел и обратился в ФАС с просьбой проверить сложившуюся ситуацию на предмет нарушения требований антимонопольного законодательства.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что ему ничего не известно о распоряжении министра, которое цитировалось в СМИ. «Я ни на кого не обижаюсь и надеюсь, что на нас не обижаются за то, что мы используем возможности, которые у нас открываются. Наша задача прежде всего работа с предприятиями. И с Министерством обороны как с клиентом», - прокомментировал Костин.

Автор: RBC daily
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