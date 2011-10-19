Банки повернулись ставками к вкладчикам

Ликвидность для российских банков становится все более дорогой. Причина - закрытие внешних рынков и удорожание внешнего фондирования, сетуют банкиры. И, как бывает в трудные для банков дни, одним из источников фондирования становится население - кредитные организации все активнее повышают ставки по депозитам.

Главы крупнейших российских банков констатируют начало тенденции роста ставок по депозитам. Одним из первым на начало тенденции роста ставок указал в сентябре глава Сбербанка Герман ГРЕФ. Но пока глава Сбербанка не готов сообщить, когда самый розничный банк может поднять ставки по вкладам, пишет "Фимаркет""Фимаркет".

Спустя месяц на неизбежность улучшения условий привлечения средств населения в депозиты обратил внимание зампред правления ВТБ Герберт МООС, причем он признал, что банк планирует повышать ставки. «Планируем. Ликвидность становится более дорогой», - сказал Моос.

Президент, председатель правления ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ также считает неизбежным повышение ставок по депозитам и кредитам в условиях недостатка ликвидности. «Рост ставок осенью произойдет. Причина - удорожание денег, ситуация с ликвидностью в банковском секторе напряженная», - пояснил банкир.

Напряженность с ликвидностью, как считает Задорнов, возникла из-за кризисных явлений на мировых рынках, а не из-за ситуации в российской экономике. А в условиях, когда внешние рынки заимствований закрыты, растет спрос на ресурсы внутри страны.

Пока крупнейшие игроки розничного рынка констатируют трудности с ликвидностью и строят планы по повышению ставок, игроки помельче начали «украшать» ставками по вкладам более высокими процентами.

На прошлой неделе о повышении ставок по депозитам объявил Промсвязьбанк. Кредитная организация сообщила, что увеличивает процентные ставки по ряду срочных розничных вкладов в среднем на 0,5% по всем срокам.

Банк Хоум Кредит в октябре объявил об обновлении своей линейки продуктов, повысив ставки по всем депозитам. Так, по самому сбалансированному депозиту «Только плюсы» годовая ставка увеличилась с 10 до 12%, что является максимальной ставкой на рынке депозитов.

НОМОС-БАНК повысил процентные ставки по всей линейке срочных вкладов для физических лиц. В зависимости от выбранных условий увеличение составит до 1% в рублях и до 0,85% в иностранной валюте, сообщали в банке.

Альфа-Банк в начале октября объявил о повышении ставок по вкладам во всех валютах и на все сроки. Повышение ставок по вкладам в рублях в среднем составило 0,7% годовых, ставки по вкладам в долларах США в среднем выросли на 0,5% годовых, ставки по вкладам в евро - на 0,4% годовых.

ВТБ 24 (розничный банк группы ВТБ) начнет повышать ставки позже других участников рынка. «Ставки будут расти по депозитам и кредитам, но у нас это будет сделано, может быть, в самый последний момент по сравнению с другими банками», - заявил Михаил Задорнов.

Усредненная максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде октября сохранилась на уровне 8,14%, сообщил Банк России. В июне ставка по депозитам населения опускалась до минимальных для этого показателя значений 7,85-7,86% за всю историю мониторинга ЦБ.

Но стоит ли спешить с депозитами? Впереди сезон осенних и новогодних предложений от банков, всегда отличающихся повышенными процентами.

Тогда, может быть, стоит поторопиться с кредитом, если в нем есть необходимость? Пока роста кредитных ставок, которые находятся на самом низком за последние два года уровне, не наблюдается, отмечают «Ведомости». Кредитные брокеры, на которых ссылается газета, оценивают среднюю ставку, по которой сейчас берутся ипотечные кредиты в рублях, в 11,5% годовых, а потребкредиты - в 19%. И ниже, как считают банкиры и независимые эксперты, ставки уже не будут.

По словам директора ЦМЭИ БДО Елены МАТРОСОВОЙ, на которую ссылается издание, кредитные ставки для населения могут начать расти при ухудшении ситуации в экономике: надежных заемщиков станет меньше, риски вырастут. Поэтому сейчас, пожалуй, оптимальное время брать кредиты, если это необходимо, считает первый зампред правления НС-банка Вячеслав БАРМИН.