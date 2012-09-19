Пенсионная реформа: Откладываем 1,5 тыс. рублей - получаем 344 рубля

Пенсионный фонд России скорректировал актуарный расчет среднего размера накопительной пенсии, на которую смогут рассчитывать пенсионеры после 2022 года, когда на пенсию начнут выходить в массовом порядке те, кому положены выплаты за счет обязательной накопительной системы. По новым расчетам, прибавка к пенсии за счет накопительной части в 2025 году составит в среднем 344 рубля. Два года назад Пенсионный фонд считал, что средний размер накопительной пенсии будет больше - 496 рублей.

Как пояснили Slon в ПФР, расчет был скорректирован, поскольку Минэкономразвития изменило свой прогноз по ВВП, инфляции, заработной плате, доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, прожиточному минимуму пенсионера, распределению наемных работников по уровню заработной платы, продолжительности стажа застрахованного лица. Корректировка этих показателей привела к уменьшению размера будущей накопительной части пенсии на 30% с 2010 года, правда, какие именно показатели изменились, в ПФР уточнить затруднились, но заметили, что перерасчет происходит регулярно, предыдущий был весной. Цифру, которая была получена весной, собеседник Slon назвать не смог, сославшись на то, что предыдущие расчеты не сохраняются.

На фоне цифры в 344 рубля выплаты из накопительной части пенсии, которые получают сегодня граждане, вышедшие на пенсию досрочно, выглядят не так уж печально. По данным ПФР, средний размер выплачиваемой сейчас пенсии составляет 500 рублей для бессрочной и 700 рублей для срочной пенсии. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» сообщил, что средний размер бессрочной накопительной пенсии, которую уже получают его «досрочники», составляет 715 рублей. При этом, как уточнили в фонде, минимальная пенсия составляет 554,34 рубля, максимальная - 875,49 рубля. Эта пенсия выплачивается пенсионерам, которые формировали свои накопления с 2002 по 2004 год - пока государство не исключило их из системы (это люди старше 1967 года рождения), а также участвовали в государственном софинансировании. Единственный же получатель срочной пенсии в этом пенсионном фонде выглядит просто «богатым человеком» - его пенсия составляет 3456 рублей, но он не участвовал в государственных системах, а копил на пенсию сам.

Средний размер прибавки в пенсии за счет накопительного компонента в 344 или 496 рублей часто используются в дискуссиях о реформе пенсионной системы. Он показывает неэффективность действующей системы: зачем будущим пенсионерам отчислять 6% от своего дохода (для среднестатистического россиянина это сейчас около 1500 рублей в месяц) в обязательную накопительную систему, чтобы в старости получать 344 рубля? Но все же в этой цифре заключено некоторое лукавство. Как пояснили Slon в ПФР, эти расчеты учитывают накопления тех, кто копили на пенсию с 2002 по 2004 год по тарифу 2%, а потом были исключены из системы. На их счетах находится по 7-8 тыс. рублей. Если из выборки исключить этих людей, результат будет несколько иной. По расчетам опять же Пенсионного фонда, в среднем на счете гражданина России в 2025 году будет находиться 583 926 рублей, то есть прибавка составит примерно в 2,5 тыс. рублей в месяц, что тоже довольно мало.



«Золотой Рог».