Пенсионная реформа: Сорокалетние россияне заплатят за всех

В столице прошел круглый стол на тему «Пенсионная реформа: что сложнее - дожить до пенсии или прожить на нее». Из выступлений экспертов следует неутешительный вывод: сложнее всего придется тем, кто родился после 1967 года, - сейчас им приходится платить и за себя, и за «того парня», а пенсия на старости лет светит совсем небольшая. Об этом пишет «Утро.Ru».

Уже в будущем году россияне смогут оценить последствия введения накопительной части пенсионной системы. Оформлять пенсии начнут те, кто родился в 1958 году. Нововведение их коснулось лишь частично: накопительный элемент действовал всего три года, и отчислялось на него 2% страховых взносов вместо нынешних 6%. Но даже при таком раскладе пенсии «счастливчиков» окажутся немного ниже, чем у тех, кто успел родиться годом ранее, уверяет депутат Госдумы Оксана ДМИТРИЕВА.

Дело в том, что среднегодовая доходность от инвестирования накопительного пенсионного капитала весьма невелика - 6,7% у ВЭБ и 6,9%, в среднем, у частных управляющих компаний. Она даже не догоняет инфляцию. А вот среднегодовая индексация страхового пенсионного капитала за восемь лет составила порядка 20%, что примерно соответствует темпам роста номинального ВВП. То есть средства из накопительной части постепенно обесцениваются, а средства из страховой части, наоборот, прирастают. Поскольку у тех, кого действие накопительного элемента не затрагивает, страховая часть больше, пенсия тоже окажется более весомой. И если в следующем году это отличие будет минимальным, то через десять лет может образоваться целая пропасть. Если, конечно, государство не найдет способ подхлестнуть рост доходности накопительного пенсионного капитала до приемлемого уровня. Но в это пока верится с трудом.

В крайне невыгодной ситуации оказывается целое поколение, а то и два. Работающие граждане моложе 45-46 лет (между прочим, самые экономически активные слои населения) вынуждены немалую часть своих доходов отдавать на содержание нынешних пенсионеров, понимая, что достойное обеспечение их старости взамен никто, кроме них самих, не обеспечит. Именно этот «эффект двойного бремени» является одной из причин отказа многих демократических государств от перехода к накопительной системе, несмотря на активное лоббирование со стороны финансовых кругов и международных консультантов.

Введение обязательного накопительного элемента пенсий в России было грубейшей ошибкой и ее необходимо срочно исправлять отменой, призывает Дмитриева. Уже накопленные средства перевести в Пенсионный фонд, при этом проведя их переиндексацию, чтобы вместо 6,7% годовых получилось 20%, как у страховой части пенсии и как у всех работающих граждан более старших возрастов. «Граждане не должны отвечать за эксперименты властей», - резюмирует депутат.

Пенсионная реформа оказалась неудачной, соглашается ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ. Но это не повод отказываться от накопительной системы как таковой, продолжает он. Сегодня такая система действует в половине стран ОЭСР, в последние годы она была введена в ряде стран Восточной Европы в связи со старением населения. Перевод средств из накопительной части в солидарную систему с целью покрыть дефицит Пенсионного фонда - это временное решение проблемы. «Через несколько лет мы снова будем иметь проблему с ростом трансферта из бюджета. Какие козыри тогда будем из кармана вытаскивать?» - задается вопросом эксперт. Да, участие в накопительной системе сегодня убыточно, но кто знает, что будет завтра. И сможет ли государство направлять огромные бюджетные средства на латание дыр в ПФР? К слову, эти деньги добываются за счет сокращения других расходов - на образование, инвестиционные программы и т.д. Чернявский предлагает подумать о том, как превратить накопительную систему в «мощный инструмент создания надежной основы для финансирования пенсий будущих поколений». Правда, сам он готовых рецептов пока предложить не может.

Зато рецепты есть у руководителя департамента исследований ООО «УК «ФинЭксПлюс» Владимира КРЕЙНДЕЛЯ. По его мнению, повысить доходность пенсионных накоплений можно, если снять ряд ограничений, например, разрешить вкладывать эти средства не только внутри страны, но и за ее пределами. Тогда вполне реально к 2050 году добиться коэффициента замещения зарплаты как минимум в 40%, предусмотренные конвенцией МОТ. А для тех, кто выйдет на пенсию раньше, придется формировать инвестиционный капитал искусственно, например, за счет увеличения госдолга. Он у нас пока что маленький, и ничего страшного в этом нет. Если проблема решается только для ограниченного числа поколений, тех, кто не успеет накопить, она решаема. Но если сегодня все средства кинуть в распределительную систему, в дальнейшем дефицит ПФР будет нарастать, и к 2050 году пенсии начнут потреблять такое количество ресурсов, что вообще будет не понятно, где бюджет, а где средства фонда, прогнозирует эксперт.

К сожалению, власть не осознает масштаб проблемы, которая сегодня стоит перед страной, сетует Крейндель. Чиновники смотрят вперед на очень короткий период, потому что не собираются сидеть в своих кабинетах до 2050 года. Их нынешние попытки решить пенсионный вопрос эксперт описывает с помощью незамысловатой метафоры. Корабль дал течь и идет на рифы. Приходит к капитану первый помощник и сообщает об угрозе. Капитан вызывает второго помощника и спрашивает: «Что будем делать»? Второй помощник (в данном случае это Минтруда) отвечает: «А давайте сбросим спасательную шлюпку, это сейчас поднимет наш корабль». Но течь-то от этого никуда не денется, и корабль продолжит идти на рифы.

«Золотой Рог».