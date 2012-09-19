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Сбербанк подстрахует энергетиков
Дальневосточный банк Сбербанка России откроет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») резервный аккредитив на $44,7 млн, сообщила пресс-служба банка.
Счет будет открыт в пользу компании General Electric, являющейся поставщиком газотурбинных установок в рамках реализуемого энергохолдинга проекта по строительству ТЭЦ во Владивостоке.Срок действия договора - 22 месяца.
«Дальневосточный банк Сбербанка России является партнером по реализации инвестиционных проектов группы «РАО ЭС Востока» на территории Дальнего Востока. Данное соглашение является новым шагом в развитии наших партнерских отношений», - цитирует пресс-служба председателя Дальневосточного Сбербанка Евгения ТИТОВА.
«Золотой Рог».
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