АТБ увеличивает уставный капитал

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ZRPRESS. Азиатско-тихоокеанский банк может увеличить уставный капитал через допэмиссию. Такое решение принял совет директоров банка. Акции общим номиналом 78, 43 млн рублей будут размещаться по открытой подписке.

Сообщается в открытых материалах банка. В настоящее время уставной капитал банка составляет 554,290 млн рублей. Балансовая прибыль за I квартал 2012 года составила 845 млн рублей, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года - 279 млн рублей.

Номинал акции составляет 0,000000112 рублей за одну акцию.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».